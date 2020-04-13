Ya İstiklal Ya Ölüm 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ya İstiklal Ya Ölüm 9. ve 10. bölüm izle…

Ya İstiklal Ya Ölüm 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ya İstiklal Ya Ölüm 9. ve 10. bölüm izle…

Ya İstiklal Ya Ölüm'ün son bölümünde Millet Meclisi’ni kurmak için Ankara’ya gelenlerin yaşadığı zorluklar, fikir ayrılıkları ve Meclisi açmak için yaptıkları çabalar anlatılacak. Bölümde ayrıca hükümetin başında olan Damat Ferit Paşa’nın Ankara’da Meclisi açmayı düşünen Milli Mücadele taraftarlarına karşı mücadelesi ile İngilizlerin de desteklediği Kuva-yi İnzibatiye ordusunu kurması yer aldı. Peki Ya İstiklal Ya Ölüm 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ya İstiklal Ya Ölüm’ün 9. ve 10. bölümleri bir arada yayınlandı. Son bölümde Anadolu'da çıkan isyanlar ile Anzavur'un ordusuyla beraber Ankara sınırına kadar olan ilerleyişi ve Meclisin açılmasına mani olmaya çalışan tehditler de işlenen diğer konular işlendi. Peki yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linklerden izlenebilir.

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM FRAGMAN İZLE

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM SON BÖLÜM İZLE

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dürrizade Abdullah Efendi'nin fetvası ve Damat Ferit Paşa Hükümeti'nin bir beyannamesi Takvim-i Vakayi ile diğer İstanbul gazetelerinde yayımlanacak ve İstanbul çalkalanacaktır. Fetva, İngiliz ve Yunan uçaklarıyla Anadolu topraklarına atılırken, Anadolu'nun her tarafına çeşitli vasıtalarla ayrıca yola çıkarılacaktır. Bu durum Milli Mücadeleciler arasında tedirginliğe yol açacaktır.

Ankara'da tüm bunlar yaşanırken İstanbul'da da işler iç açıcı değildir. Milli Mücadelenin etkin üyelerinden olan Hüsamettin Bey ile Osman Kahya tutuklanacaktır. Onların tutuklanmasının ardından ise açığa çıkma korkusu yaşayan Topkapılı, Hafız Kemal ve diğerleri de daha dikkatli hareket edeceklerdir. Tutuklanma sürecinde düşman askerleri Hüsamettin'den her ne kadar itiraf almayı deneseler de Hüsamettin davasına ihanet etmeyecektir.