Ya İstiklal Ya Ölüm 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Ya İstiklal Ya Ölüm ilk bölüm izle)

Ya İstiklal Ya Ölüm 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Ya İstiklal Ya Ölüm ilk bölüm izle)

Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi bu akşam ilk bölümüyle ekranlara geldi. Toplam altı bölümden oluşan kısa dizinin son bölümünde, Tarihler bundan tam 100 sene önce 16 Mart 1920’yi göstermektedir. Bomboş sokakların sessizliğini işgal kuvvetlerine ait askerlerin postal sesleri bozmaktadır. Kamyonlardan inen Hindu ve İngiliz askerlerinin girdiği karakolda çıkan çatışmalar sonucu acı kayıplar yaşanmaktadır. Peki Ya İstiklal Ya Ölüm 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Ya İstiklal Ya Ölüm son bölüm izleme sayfası.

TRT 1 ekranlarında bu akşam ilk bölümüyle ekranlara gelen Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde, İstanbul Telgraf Merkezi'ne işgalin haberi ulaştığında moraller bozulmuştur. Fakat böylesine zorlu bir günde dimdik ayakta durmak gerekmektedir. Ankara ile irtibat kurmayı başaran İstanbul Telgraf Merkezi, kendi üzerine düşen vazifeyi öğrenecektir. Ancak işgal kuvvetlerinin oraya da baskın yapması, durumu vahim bir hale getirecektir. İşte Ya İstiklal Ya Ölüm 2. yeni bölüm fragmanı ve ilk bölüm izleme sayfası.

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinin 2. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiğinde haberimizde olacak.

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM SON BÖLÜM FRAGMANI

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM 1. BÖLÜM İZLE

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM 1. BÖLÜM ÖZETİ

Tarihler bundan tam 100 sene önce 16 Mart 1920'yi göstermektedir. Bomboş sokakların sessizliğini işgal kuvvetlerine ait askerlerin postal sesleri bozmaktadır. Kamyonlardan inen Hindu ve İngiliz askerlerinin girdiği karakolda çıkan çatışmalar sonucu acı kayıplar yaşanmaktadır.

İstanbul Telgraf Merkezi'ne işgalin haberi ulaştığında moraller bozulmuştur. Fakat böylesine zorlu bir günde dimdik ayakta durmak gerekmektedir. Ankara ile irtibat kurmayı başaran İstanbul Telgraf Merkezi, kendi üzerine düşen vazifeyi öğrenecektir. Ancak işgal kuvvetlerinin oraya da baskın yapması, durumu vahim bir hale getirecektir.

İstanbul'da tüm bunlar yaşanırken, Ankara'da teyakkuz halindedir. İşgal güçlerinin İstanbul'da yaptıkları, Ankara'da bulunan Mustafa Kemal ve yanındakileri de birçok tedbir almaya itmektedir. İstanbul'daki Mebussan Meclisi'nin işgal güçlerince zorla kapatılması, Ankara'da meclis kurma fikrine daha da yardımcı olmuştur ve İstanbul'daki mebuslar zor koşullar altında Ankara'ya gitmeye çalışmaktadırlar.

İstanbul'un işgali halk arasında da huzursuzluğa neden olmuştur ve vatanseverler vatanı kurtarmak için çareler aramaya başlamıştır. Topkapılı Mehmet, Hüsamettin Bey, Ethem Pehlivan, Galip, Halide Edip başta olmak üzere, daha nice isimsiz kahramanın bu işgal karşısında tek bir düşüncesi vardır: “Ya İstiklal Ya Ölüm.”