Ya İstiklal Ya Ölüm yeni bölüm 9 ve 10. bölüm fragmanı geldi! Ya İstiklal Ya Ölüm 7 ve 8. son bölüm izle!

Ya İstiklal Ya Ölüm yeni bölüm 9 ve 10. bölüm fragmanı geldi! Ya İstiklal Ya Ölüm 7 ve 8. son bölüm izle!

Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinin 7 ve 8. bölümleri bu akşam ekrana geldi. Dizi takipçileri ise 9. ve 10. yeni bölüm fragmanını merakla bekliyor. Ankara’da yeni açılacak meclis için yola koyulan mebuslar ise hedeflerine ulaşıp Ankara’ya varırlar. Yunus Nadi, Halide Edip, Adnan, Cami, Hüsrev Bey’ler nihayet kendilerini özgür hissedebilecekleri toprağa ayak basmışlar ve mücadelelerine Ankara’da devam ederek Millet Meclisi’ni açmaya biraz daha yaklaşmışlardır. İşte Ya İstiklal Ya Ölüm 7. ve 8. son bölüm izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı...

TRT 1 ekranlarında her pazartesi akşamı yayınlanan Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinin 7. ve 8. bölümleri bu akşam ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümlerini kaçırarak yeniden izlemek isteyenler sayfamızdaki linkler üzerinden Ya İstiklal Ya Ölüm son bölümlerini izleyebilirler. Peki Ya İstiklal Ya Ölüm yeni bölüm fragmanı geldi mi?

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM 9. ve 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

“Ümitsiz durumlar yoktur, ümitsiz insanlar vardır. İstiklalimizi kazanacağız.” #YaİstiklalYaÖlüm 9 ve 10. bölümleriyle Pazartesi @trt1'de. pic.twitter.com/GCPwoUTtiC — Ya İstiklal Ya Ölüm #EvHayatDolu (@istiklaldizisi) April 6, 2020

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM SON BÖLÜM FRAGMANI

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM 7. VE 8. SON BÖLÜM İZLE

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM 7 VE 8. BÖLÜM ÖZETİ

Heyet-i Temsiliye Başkanı Mustafa Kemal'in çağrısına uyarak yeni bir meclis açmak için Ankara'ya ulaşan mebusların yaşadığı süreç anlatılıyor. Ayrıca istifa eden Salih Hulusi Paşa hükümetinin yerine İngilizler ile iş birliği içinde olan Damat Ferit Paşa hükümetinin kurulması ve planları, Anadolu'ya silahları ulaştıran İstanbul'daki milli mücadele sevdalılarının faaliyetleri ve İhsan Bey'in kurduğu gizli telgraf merkezinde Ankara ile kurdukları irtibat yer alıyor.

Milli mücadele için Anadolu'ya silah sevkiyatı yapan Topkapılı Mehmet ve arkadaşları, kendilerini yakalayan İngiliz askerlerinden, son anda kurtulurlar. Mustafa Kemal'e suikast yapmak için görevlendirilen Mustafa Sagir ise planının bir sonraki aşaması için Ankara'ya geçmek istemektedir ve bunun için de formaliteden bir cemiyet kurar. Milli mücadeleye yardım için geçişleri onaylayan mühür de Hüsamettin Beydedir, fakat Hüsamettin Bey bu duruma biraz tedbirli yanaşmakta ve Mustafa Sagir'in ajan olabileceği konusunda endişeler taşımaktadır.

Salih Hulusi Paşa hükümetinin istifa ettiği haberi ortalığı karıştırmıştır. Yeni hükümeti Damat Ferit Paşa'nın kuracağı söylentisi hızla yayılmaktadır. Bu durum milli mücadele yanlılarını tedirgin ederken, karşıtlarını coşturmakta, tarafsızları ise daha temkinli olmaya ve milli mücadeleye mesafeli durmaya itmektedir. Damat Ferit Paşa hükümetinin başa geçmesi milli mücadele yanlılarını da tedirgin etmiştir, çünkü İngilizleri bir süredir oyalayan Salih Hulusi Paşa'nın aksine Damat Ferit Paşa İngilizler ile iş birliği içindedir. Ferit Paşa, Anadolu'daki milli mücadeleye katılan herkesi isyancı olarak görmektedir. Damat Ferit Paşa bununla kalmayarak kendine yakın gazetecilere milli mücadele yanlıları hakkında yalan haberler yaptırmakta, Şeyhülislam aracılığıyla fetvalar verdirmekte ve Kuva-yi Milliye'ye karşı Kuva-yi İnzibatiye ordusunu kurdurup, Anadolu'da çeşitli isyanlara da açıktan destek vermektedir.

Ankara'da yeni açılacak meclis için yola koyulan mebuslar ise hedeflerine ulaşıp Ankara'ya varırlar. Yunus Nadi, Halide Edip, Adnan, Cami, Hüsrev Bey'ler nihayet kendilerini özgür hissedebilecekleri toprağa ayak basmışlar ve mücadelelerine Ankara'da devam ederek Millet Meclisi'ni açmaya biraz daha yaklaşmışlardır.