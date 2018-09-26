Çukur 36. yeni bölüm fragmanı geldi! Çukur yeni fragmanda Yamaç harakete geçiyor: Ya öleceğiz ya Çukur’u alacağız

Çukur 36. Yeni bölümünde Yamaç bir kez daha Çukur’un onun için önemini anlatıyor. Abisi ile yaşadığı çatışmalara rağmen el ele verip yepyeni bir güç doğururlar ve Cumali’nin Kuzukulağı operasyonu başlar… Çukur’un yayınlanan yeni fragmanında; Yamaç kararını vermiştir, Çukur'u geri alacaktır. Meke'nin çıkışına Cumali Koçovalı sert cevap verir. Yamaç, Vartolu'nun yanına gider. İşte Çukur 2. sezon 3. yeni bölüm fragmanı...

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Çukur yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Her şeyini kaybeden Koçovalılar için yepyeni sayfalar açıldı. Yamaç sonunda Sena'sına kavuştu. Çukur 36. Bölüm ilk fragmanda Yamaç'ın haykırışlarını görmüştük. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Yamaç, Çukur’u geri almak için harekete geçiyor. Peki yayınlanan yeni bölüm fragmanında neler oluyor? İşte Çukur 36. Yeni bölüm fragmanı…

ÇUKUR 36. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Çukur'un yayınlanması ile cevap bekleyen sorulara bir yenisi daha eklendi. Mahsun, Sena'yı buldu ancak bu bilgiyi sakladı. Hatta adamlarına yalan söyledi. Peki Mahsun'un gerçek amacı ne? Çukur yeni fragmanda Çukur’un artık ölüm kalım meselesi olduğu görülüyor. İşte Çukur 36. yeni bölüm fragmanı…



ÇUKUR 35. BÖLÜM ÖZET: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Vartolu Çukur'da saldırıya uğrar ve gasp edilir. Feride Karakuzuların ona verdiği görevi yerine getiremeyince çocuğunu tekrar göremeyeceğini düşünürek ağlar. Kemal onun ağlamasına dayanamaz ve çocuğunu getireceğine söz verir. Vartolu kaldığı evde beklenmedik bir misafirle karşılaşır. Mahsun Kemal'e gözdağı vermek ister. Bu sırada uzaktan yaşananlara şahit olan Yıldız'ın yanına gider ve onu muhbirlik yapması için çocuklarıyla tehdit eder. Çeto hastadır. Mahsun'a Feride'nin bebeğini sorar. Mahsun halledeceğini söyleyerek Saadet'in yanında tuttukları Kahraman'ı alır ve annesine götürür. Yalnızca Feride'den bir tek şey ister. Anasının babasının yaşadığı yere gitmesini ve bir daha görünmemesini ister. Ve çocuğunu ona teslim eder.

ÇETONUN GİZEMLİ ADAMI ERSOY

Celasun ve Meke artık birbirine rakiptir. Yaptıkları son işte birbirlerine girmek üzereyken Çeto'nun gizemli adamı Ersoy tam bu sırada bulundukları yeri basar ve onları Mahsun'a söylemekle tehdit eder. Talimat açıktır. Birbirleri öldürmeyecekler ve ekmeği bölüşeceklerdir. Çeto, Mahsun'dan Sena'yı bulmasını ister. Sena yine Aliço'nun yanındadır. Yamaç'ı sorunca bir cevap alamaz. Bu tekrar ve tekrar yaşanır ama durum değişmez. Yamaç'tan haber yoktur. Yamaç yediği dayak yüzünden günlerdir kendinde değildir. Çukur'da Karakuzuların adamları teker teker infaz edilmektedir. Mahsun zor durumdadır. Çeto'ya durumu nasıl açıklayacağını bilemez.

İKİ KARDEŞ YILLAR SONRA İLK KEZ

Sena, Yamaç için çok endişelenmektedir. Cumali, güvenlik gerekçesiyle Yamaç'ı Kemal'in evine taşır. Bu sırada Yamaç uyanır ve iki kardeş yıllar sonra ilk defa yüz yüze gelirler. Yamaç abisine sarılır ve ağlamaya başlar. Akşın hayattadır ancak kendinde değildir. Ailesi katledikten sonra psikolojisi tamamen bozulmuştur. Celasu'un annesi onun evden gitmesini ister. Bu yaşananlar Celasun'un zoruna gider. Cumali, Yamaç'a hapiste yaşadıklarını ve nasıl kaçtığını anlatır. Bu sırada eve gelen Kemal Feride'yi sorar ama kimsenin olan bitenden haberi yoktur. Fakat Feride onlara bir not bırakmıştır.

MEDET'İN YARDIMINA CELASUN KOŞUYOR

Yamaç, Sena'yı bulmanın derdindedir. Cumali bu görevi üzerine alır. Vakit kaybetmeden harekete geçer. Sena, Aliço'yu ziyaret ettiği sırada dışarıda Karakuzuların adamları belirir. Aliço durumun farkına varır. Cumali, Sena'yı para için ele veren Muzaffer'i ele geçirir. Derdi onu konuşturmaktır. Karakuzuların adamları Sena'yı takip edip yaşadığı evi bulur. Mahsun'a haber verirler. Medet çalıştığı Türkü barda Nemrudun Kızı parçası çalınınca deliye döner ve müdahale eder. Yaka paça dışarı atılır. Celasun yardımına koşar ona kalacak bir yer verir.

Mahsun Sena'nın yaşadığı evin kapısını çalar. Kendisini üst katta oturan komşu Fikret olarak tanıtır. Aşağıda bekleyen adamlarına beklenmedik birşey söyler. Cumali Sena'yı ararken Aliço'yu bulur. Tam Sena'nın nerede olduğunu sorduğunda Sena çıkagelir. Onu Yamaç'a götürecektir. Ve Sena Yamaç'la aylar sonra ilk defa bir araya gelir.

CUMALİ'NİN KUZUKULAK OPERASYONU

Sena Karakuzuların kim olduğunu sorar. Yamaç Sena'dan kendisi ile gelmesini ister. Birbirlerine söyleyecek çok şeyler vardır ama kelimeler zorlukla çıkmaktadır. Çeto Cumali'yi takip eden adamlarının öldürüldüğünü öğrenir. Çıldırmıştır, Mahsun'a hesap sorar ve Sen Bittin mi Mahsun diye sorar. Bu sırada kahvehanede Karakuzuların adamları öldürülmüş halde bulunur. Çeto ve Mahsun öfkeden deliye dönerler. Cumali Kuzukulağı operasyonuna başlamıştır artık. Yamaç abisine bunu neden yaptığını sorar. İki kardeş birbirine girer.

Yaşanan son olaydan sonra Çukur'un bütün erkekleri halı sahada toplanır. Karakuzular göz dağı vermek için birini infaz ederler. Ersoy İdris Koçovalı'nın resmini yere atar ve herkesten resmin üzerinden geçmesini ister. Hatta daha da ileriye giderek Yamaç ve Cumali'nin yerini söyleyene bir çanta para verecektir. Yamaç ve Cumali'nin bulunmadığı her gün bir kişiyi öldüreceklerdir…