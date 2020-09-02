Ya Sonra filmi konusu nedir? Ya sonra oyuncuları kimler?

Ya Sonra filmi konusu nedir? Ya sonra oyuncuları kimler?

Ya Sonra filmi bu akşam televizyonda romantik-komedi izleyicileriyle buluşacak. Vizyona girdiği dönemde sinema tutkunları tarafından tam not alan Ya Sonra filminin yönetmen koltuğunda ise Özcan Deniz oturuyor.

YA SONRA FİLMİ KONUSU

Evliliklerinin 7. yılını bitiren Adem ve Didem çiftinin ilişkileri eski heyecanını kaybetmeye başlamıştır. Sonu kötü biten bir kaç ticari girişimin ardından eski mesleği veterinerliğe geri dönen Adem, hayatın rutin akışında eşine daha az vakit ayırır olmuş ve yavaş yavaş eşinden uzaklaşmaya başlamıştır.

Aşkı için her şeyi göze alan Didem ise Adem’in bu tavırları nedeniyle mutsuzdur. İşte bu sırada belki de hayatı boyunca aradığı adam karşına çıkmıştır.

YA SONRA FİLMİ OYUNCU KADROSU

– Özcan Deniz

– Deniz Çakır

– Barış Falay

– Ragıp Savaş

– Erdem Akakçe

– Janset Ayten

– Naz Elmas

– Ragıp Savaş

– Mehmet Aslan

– Atakan Ilgazdağ