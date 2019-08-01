Yabancı filmi konusu ve oyuncuları… Outlander filminde kimler oynuyor?

2008 yapımı olan Yabancı filminin konusu ve oyuncuları dikkat çekiyor. Howard McCain tarafından yönetilen Yabancı filminin konusu ve oyuncu kadrosu şu şekilde…

YABANCI FİLMİ KONUSU

İskandinavya’nın en karanlık çağları olan Viking döneminde geçen hikayede bir kahraman olan Kainan'ın gemisi, Thor’un anavatanının kıyılarına vurur. Büyük bir savaş yaşanmıştır ve sadece Kainan ve Moorwen olarak bilinen vahşi uzaylı yaratık dışında hayatta kimse kalmamıştır. Moorwen kendine yapılanların intikamını almak için karşısına çıkan tüm engelleri yok ediyordur. Ona herşeyi yok etmeden önce dur demek gerekmektedir. Moorwen’i imha etmek için Kainan Vikingler ile işbirliği yapar. Lord of the Rings’in yapımcısı Barrie Osborne’nun yapımcılığını üstlendiği filmin başrolündeki isim Tutku filminde İsa rolünü oynayan James Caviezel.

YABANCI FİLMİ OYUNCULARI

Jim Caviezel

Rolü : Kainan

John Hurt

Rolü : Rothgar

Jack Huston

Rolü : Wulfric

Sophia Myles

Rolü : Freya