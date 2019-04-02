Yabancı konusu ne? Yabancı filmi oyuncuları…

Yabancı, tarihi ve fantastik filmler sever izleyicilerin heyecanla izleyebileceği filmler arasında yer alıyor. Vikingler'in hükümdarlık sürdüğü bir dönem uzaydan gelen bir adam hikayesini anlatan Yabancı konusu ve oyuncuları haberimizin içerisinde yer alıyor.

Yabancı filmi bu akşam televizyonda izleyicilerle buluşuyor. İskandinav kıyılarına vuran başka dünyadan gelmiş bir savaşçının hikayesi tarihi ve fantastik yapısıyla dikkat çekiyor. Peki, Yabancı konusu ve oyuncuları kimler?

YABANCI KONUSU

Vikingler’in hükümdarlık sürdüğü bir dönemde,başka dünyadan gelmiş bir savaşçı olan Kainan’ın gemisi büyük bir şiddetle İskandinav kıyılarına vurur.Ve fark eder ki gemiden tek sağ kalan kendisi değildir.İkinci bir yolcu,Moorwen olarak bilinen vahşi yaratıkta enkaz altından belirir.Amacı kendine uygulanan şiddetin öcünü almak olan kana susamış Moorwen yoluna çıkan her şeyi öldürmektedir. Kainan, Vikinglerle ortak çalışıp kendi teknolojisini Demir Çağı’nın silahlarıyla birleştirip her şeyi yok etmeden önce yaratığı etkisiz hale getirmelidir.

YABANCI FİLMİ OYUNCULARI

Yabancı filminin oyuncu kadrosunda Jack Huston, Jim Caviezel, John Hurt, Sophia Myles gibi isimler yer alıyor.