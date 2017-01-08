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Yabancı ünlülerin 2016’da doğan en ünlü bebekleri
Yabancı ünlülerin 2016’da doğan en ünlü bebekleri
2016'da dünya basınının en çok ilgisini çeken bebekler! Kiminin fotoğrafını ebeveynleri paylaştı, kimi de tüm saklama çabalarına rağmen objektiflere yakalandı.
Burcu ÖZEN
Magazin 8 Ocak 2017 - 10:10

2017’nin ilk haftasındayken, 2016’da tanıştığımız dünyaca ünlü isimlerin bebeklerini derledik. Geçtiğimiz yıl, dünya basınında evlenmelerin, boşanmaların çok olduğu bir yıl oldu. Aynı zamanda bebek doğuran ünlülerin sayısı da bir hayli fazlaydı. Tabii bazı ‘bebekler’ doğdukları andan itibaren basının gözdesi oldu. Bunların başında ise Rob Kardashian ve Blac Chyna’nın skandallar arasına doğan ve aile üyelerini birleştiren oğulları Dream oldu.

Rob Kardashian ve Blac Chyna’nın bebeği Dream:

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Tyra Banks bebeğiyle bu pozu paylaşmıştı:

tyra

Hollywood Bulvarı’nda düzenlenen törenle kendisine ait yıldızın da sahibi olan Ryan Reynolds ve eşi Blake Lively ilk kez bebekleriyle poz verdi:

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Liv Tyler’ın bebeği

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Chrissy Teigen ve John Legend’ın oğlu

chrissy
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Son güncelleme: 12:27 - 08.01.2017
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