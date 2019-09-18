Yağ yakan bitkisel çaylar vücudun belirli bölgelerinde oluşan yağ problemlerinin giderilmesinde etkili tariflerdir. Sağlık açısından faydaları saymakla bitmeyen bu çaylar aynı zamanda vücudun gevşemesi ve ruh halini iyileştirmeye de yardımcı olabiliyor.Yağ yakan bitkisel çaylar nelerdir? İşte yağ yakan çay tarifleri...

Geçmişten günümüze hayatımızda yer alan bitkisel çaylar birçok hastalığın tedavisinde de etkili sonuçlar sağlamaktadır. Vücutta adeta detoks etkisi yaratan çaylar vücudun yenilenmesini ve canlanmasını sağlamaktadır. Fazla kilolardan kurtulmak için egzersizlerin yanı sıra içilen bitkisel çaylar vücuttaki yağların daha hızlı giderilmesine yardımcı olmaktadır.

Özelikle belirli bölgelerde biriken yağlar kadınların maalesef ortak sorunu. Bazı sağlık sorunları, doğum sonrası kalan kilolar, ofis ortamları kalıcı kilolara neden olabiliyor. Doğanın mucizevi bitkileri ile ortaya çıkan şifalı çaylar kilo problemi yaşayanlara adeta ışık saçıyor. Doğru tüketildiğinde yan etkisi olmayan bu bitkiler vücuda pek çok fayda sağlayabiliyor. Doğal ve katkısız olması da pek çok kişiye cezbedici gelebiliyor. Yağ yakan bitkisel çaylar nelerdir? İşte yağ yakan bitkisel çay tarifleri…

YAĞ YAKAN ÇAYLAR VE TARİFLERİ

GREYFURT, ELMA VE LİMON ÇAYI

Malzemeler;

2 adet yeşil elma

1 adet greyfurt

1 adet limon

1 kabuk tarçın

1 çay kaşığı karabiber

Bir miktar karanfil

Yapılışı;

Bu tarifte bizim için yalnızca meyvelerin kabuklarını kullanmak yeterli oluyor. Elma greyfurt ve limonu güzelce yıkayın ve kabuklarını soyun. Bir kabın içerisine alın. İçerisine tarçın, karabiber ve karanfili ilave ederek kaynatın. Hazırlamış olduğunuz bu çayın aromasının güzelliğinin yanı sıra ortama kattığı koku muhteşem. Bu çayı günde 3 defa kaynatıp taze taze içebilirsiniz.

YEŞİL ÇAY, NANE VE LİMON ÇAYI

Malzemeler;

1-2 dal taze nane

1-2 adet limon

1 kabuk tarçın

1 su bardağı hazırlanmış yeşil çay

800 ml. Su

Yapılışı;

Demlenmiş yeşil çayın içerisine tarçın, limon suyu, nane yapraklarını ve 800 ml suyu ilave edin ve iyice karıştırın. Her gün içebileceğiniz bu çay ile vücuttaki yağların yandığını göreceksiniz.