Yağmur Aşık’a zorlama hapsi

Futbolcu Emre Aşık, üç çocuğunun annesi Yağmur Aşık’a kendisini dolandırdığını, para sakladığını ve başka erkeklerle gezdiğini iddia ederek 2019 yılında çekişmeli boşanma davası açmıştı. Yağmur Aşık’ın çalıştığı oteli bastığını öne süren Emre Aşık, “Emre’nin ‘E’si kalmayacak. Türkiye’de seni bitireceğim” diyerek kendisini tehdit eden Yağmur Aşık’ı savcılığa ihbar etmişti. Bununla birlikte Yağmur Aşık ve cezaevi firarisi olan eski sevgilisi Erdi Sungur hakkında Emre Aşık’ı öldürmek için cinayet planı yaptıkları iddiasıyla Düzce Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

ÇOCUKLAR HACİZ KARARIYLA ALINDI

Mahkeme, önce çocukların geçici velayetini Yağmur Aşık’a vermiş ve aylık 10 bin lira nafaka ödenmesini hükmetmişti. Emre Aşık, daha sonra eşinin çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yağmur Aşık hakkında ‘basit yaralama ve kötü muamele’ suçundan 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmasının ardından Aile Mahkemesi, üç çocuğun geçici velayetini baba Emre Aşık’a verdi. Emre Aşık da çocuklarını haciz kararıyla Yağmur Aşık’tan almıştı.

“NAFAKA ÖDEMEK İSTEMİYORUM”

Geçen celselerde Yağmur Aşık adliyeye sevgilisi Beycan Şenürek ile birlikte gelmişti. Duruşmada söz alan Emre Aşık, eşinin televizyon programlarına katılarak başka bir erkekle birlikte olduğunu açıkladığını ve artık ona nafaka vermek istemediğini söylemişti.

DAVA GÖRÜLMEYE DEVAM EDİYOR

Sık sık gündeme gelen Emre Aşık ile Yağmur Aşık’ın çekişmeli boşanma davası Aile Mahkemesi’nde bugün görüldü. Duruşmaya Emre Aşık avukatı Funda Sadıkahmet Alp ile birlikte katılırken, Yağmur Aşık duruşmaya gelmedi.

3 GÜNLÜK ZORLAMA HAPİS

Mahkemede Emre Aşıkın avukatı Funda Sadıkahmet Alp, Yağmur Aşık’a verilen 3 aylık koruma kararını sosyal medya hesabından ve televizyon kanallarından Emre Aşık hakkında konuşarak ihlal ettiğini ve cezalandırılmasını istedi. Buna karşılık olarak mahkeme, Yağmur Aşık’a 3 gün zorlama hapis cezası verdi.

Duruşma tanık dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

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