Yağmur Atacan kimdir? Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan kaç yaşında?

Yağmur Atacan, 19 Mayıs 1983 tarihinde doğdu. 2008'de Pınar Altuğ ile evlenen oyuncu Yağmur Atacan uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Peki Yağmur Atacan kimdir, kaç yaşında?

Yağmur Atacan, oyunculuğu bırakmasına rağmen magazin basınında kendine yer bulmaya devam ediyor. Pınar Altuğ ile evliliği sürdüren Yağmur Atacan hakkında merak edilen her şey haberimizde yer alıyor.

YAĞMUR ATACAN KİMDİR?

19 Mayıs 1983’te Gaziantep’te doğan Yağmur Atacan, Türk oyuncu ve müzisyen.19 Mayıs 1983’te Gaziantep’te doğan Yağmur Atacan, Türk oyuncu ve müzisyen.

Yugoslavya göçmeni bir ailenin çocuğu olan Yağmur Atacan, asker olan babasının tayinleri nedeniyle Gaziantep’te dünyaya geldi. Annesi diş hekimidir. İlkokulu Eskişehir’de okudu. Lise eğitimini Üsküdar Anadolu Lisesi’nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümündeki eğitimini bıraktı. 2007 yılının Eylül ayında Pınar Altuğ ile nişanlandılar ve 12 Nisan 2008’de dünya evine girdiler.

Yağmur Atacan, 2013 yılında yaptığı açıklama ile oyunculuğu bıraktığını duyurmuştu.

Filmografi

Sınav / Sinan

Nefes Nefese / Barış

Doktorlar / Hasan

Çılgın Dersane / Timur

İlk Aşkım / Serkan

Bir Dilim Aşk / Taner

Lise Defteri / Ali

Avanak Kuzenler / Tankut