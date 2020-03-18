Yağmur Başkurt kimdir? Yağmur Başkurt nereli ve kaç yaşında?

Yağmur Başkurt, 1995 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Bizim Hikaye isimli dizi ile geçen Yağmur Başkurt hakkında merak edilenler haberimizde... Yağmur Başkurt nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Gülsiye karakterini canlandıran Yağmur Başkurt hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Yağmur Başkurt kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

YAĞMUR BAŞKURT KİMDİR?

Yağmur Başkurt, 1995 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Kadir Has Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. Bizim Hikaye dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Yağmurt Başkurt daha sonra Çarpışma dizisinde rol almıştır.

Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Gülsiye karakterine hayat vermektedir.

Yağmur Başkurt’un rol aldığı diziler ve filmler

2019 – Sefirin Kızı (Gülsiye) (TV Dizisi)

2019 – Çarpışma (TV Dizisi)

2018 – Kanaga (TV Filmi)

2018 – Bizim Hikaye (TV Dizisi)