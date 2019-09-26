Yağmur Çokgenç kimdir? Yağmur Çokgenç nereli ve kaç yaşında?

Yağmur Çokgenç, 1999 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Çocuklar Duymasın dizisi ile geçen Yağmur Çokgenç hakkında merak edilenler haberimizde... Yağmur Çokgenç nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Sevdim Seni Bir Kere dizisinde, Aslım karakterini canlandıran Yağmur Çokgenç hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Yağmur Çokgenç kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

YAĞMUR ÇOKGENÇ KİMDİR?

Yağmur Çokgenç, 1999 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Ankara Gazi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde eğitim görmeye başlayan Yağmur Çokgenç, aynı zamanda Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde de oyunculuk eğitimi almıştır. Kameralar karşısına ilk kez 2018 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ'un başrollerinde olduğu Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Cansu karakteri ile çıkmıştır.

Şimdilerde, Berk Bakioğlu, Şifanur Gül, Oğuzhan Kayra Koç, Gonca Yakut, Nevzat Can, Didem Aygün, Pervin Balcı, Sevgi Temel, Nur Yazar, Önder Atakanlı gibi oyuncuların yer aldığı ve Star TV’de yayınlanmakta olan Sevdim Seni Bir Kere dizisinde Aslım karakterine hayat vermektedir. Yağmur Çokgenç, 1.74 metre boyunda, 57 kilo ve Oğlak burcudur.

Yağmur Çokgenç’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Sevdim Seni Bir Kere (Aslım) (TV Dizisi)

2018 – Çocuklar Duymasın (Cansu) (TV Dizisi)