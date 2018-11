Yağmur Göçer’den babası Ferhat Göçer’e: “Babamdan vazgeçtim”

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Yağmur Göçer, Instagram hesabından “Bir kız çocuğunun babasına haykırışı. Senelerin sessizliğinin sesi” notuyla bir açıklama yaptı. Babası Ferhat Göçer‘e sitem ettiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Uğuruna döktüğüm gözyaşlarım, çırpınarak boğulacağın denizlerin olacak bundan sonra. Benden çaldığın her gün için davacıyım senden. Olur da bir gün varlığından şüpheli olduğum vicdanın konuşmaya başlayınca ayaklarını bana doğru getirirse af dilemek için, sakın gelme. Defalarca yüzüme kapanmasına rağmen her zaman sana açık olan o kapı var ya, artık kapalı. Kendi hayatıma devam edebilmek için kapattım o kapıyı. Yalanı yok canım çok yandı senden ötürü. Ama varlığına inandığım ilahi adalet her gözyaşımın hesabını elbet soracaktır döktürenden. Bir kapı kapanır, diğeri açılır derler. Sana kapattığım o kapıyla birlikte kendime bir kapı açtım. Sana olan öfkemde varsay ki kapının önündeki tozlar olsun. Kendime sözüm olsun seni hayatımdan süpürdüğüm gibi o tozları da süpüreceğim inşallah. Her kişinin sonu bahardır. Güneş elbet bana da doğacak, hissediyorum. Hem de öyle bir doğacak ki, acıdan kavrulan bedenim, güneşin sıcaklığıyla yoğurulacak. Geçmişimin öfkesi ve pişmanlığı, geleceğimin umudu olacak. Geçmişi düşünürken sıkışan kalbim geleceğe bakarken kuş gibi hafif. Pişmanlık yerini umuda, karanlık yerini aydınlığa bırakıyor. Senin baharın bitti artık. Benim baharım senin kışın olacak. Aldım elinden oyuncağını. Kendimin ipleri tamamıyla bende artık. Ne bana ulaşıp oynatmana iznim var artık, ne de benim üzerimden düşündüğüm asıl hedefine. Anlayacağın oyun bitti. Ben kazandım”.



“KENDİMİ BİLDİM BİLELİ İLİŞKİMİZ KÖTÜ”

sozcu.com.tr’nin ulaştığı 21 yaşındaki Yağmur Göçer, babasıyla 7 aydır bir kere bile görüşmediklerini, babasının kendisine ayda sadece 1000 TL gönderdiğini, bunun dışında herhangi bir yardımda bulunmadığını söyledi. Babasıyla görüşme talebinin bulunmadığını ifade eden Yağmur Göçer, “Babamın maneviyatından vazgeçtim. İletişim kurmaya çalıştığım her seferinde canım yandı. Babamın numarasını telefonuma kaydetmeyecek kadar kırgınım ve kendisinden vazgeçmiş durumdayım. Psikolojik anlamda senelerce şiddet gördüm. Babama aşık bir kız çocuğu olarak bu duruma geldim. Kendimi bildim bileli ilişkimiz kötü” dedi.

FERHAT GÖÇER ‘AÇIKLAMA YAPACAĞIM’ DEDİ

Öte yandan Yağmur Göçer’in yazdıklarıyla ilgili bir açıklama almak için ulaştığımız Ferhat Göçer ise bir açıklama yapacağını söylemişti. Göçer, şimdiye kadar hâlâ bir açıklama gelmedi. Ünlü şarkıcının yapacağı açıklamaya da haberimizde yer vereceğiz.

DAHA ÖNCE DE DAVA AÇMIŞTI

Yağmur Göçer, 2014’te de babası hakkında “kendisiyle ilgilenmediği” için dava açmıştı. Yağmur Göçer’in annesi Berna Hocaoğlu ise 2014 yılında eski eşi Ferhat Göçer hakkında mahkemeden 3 aylık önleyici tedbir kararı aldırmıştı.