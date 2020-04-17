Yağmur Kıyamet Çiçeği konusu ve oyuncu kadrosu… Yağmur Kıyamet Çiçeği’nde kimler oynuyor?

Kazım Koyuncu’nun hayatını konu alan Yağmur Kıyamet Çiçeği filminin konusu ve oyuncuları şu şekilde…
YAĞMUR KIYAMET ÇİÇEĞİ KONUSU
Kazım yirmi yaşında bir üniversite öğrencisidir. Siyasi görüşleri nedeni ile gözaltına alınınca, üniversiteden uzaklaştırma cezası alır. Kendine yeni bir yön çizmeye karar verir. Okulu bırakacak ve profesyonel olarak müzik yapacaktır. Ama bunu ailesine yakınlarına anlatmak ve ikna etmek düşündüğü kadar kolay olmayacaktır.
YAĞMUR KIYAMET ÇİÇEĞİ OYUNCULARI
Engin Hepileri- Kazım Koyuncu
Elena Viunova- Elena
Rıza Sönmez- Niyazi Koyuncu
Sait Genay- Halil
Serap Aksoy- Güllü
Ruhi Sarı- Saffet
Devrim Saltoğlu- Ahmet
Sevtap Özaltun- Seher
Settar Tanrıöğen- Erkan
Altan Erkekli- Cahit Koyuncu
Devrim Yakut- Saviye Koyuncu
Hüseyin Avni Danyal- Avukat Cahit
Erkan Kolçak Köstendil- Şenol