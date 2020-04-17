Yağmur Kıyamet Çiçeği konusu ve oyuncu kadrosu… Yağmur Kıyamet Çiçeği’nde kimler oynuyor?

Kazım Koyuncu’nun hayatını konu alan Yağmur Kıyamet Çiçeği filminin konusu ve oyuncuları şu şekilde…

YAĞMUR KIYAMET ÇİÇEĞİ KONUSU

Kazım yirmi yaşında bir üniversite öğrencisidir. Siyasi görüşleri nedeni ile gözaltına alınınca, üniversiteden uzaklaştırma cezası alır. Kendine yeni bir yön çizmeye karar verir. Okulu bırakacak ve profesyonel olarak müzik yapacaktır. Ama bunu ailesine yakınlarına anlatmak ve ikna etmek düşündüğü kadar kolay olmayacaktır.

YAĞMUR KIYAMET ÇİÇEĞİ OYUNCULARI

Engin Hepileri- Kazım Koyuncu

Elena Viunova- Elena

Rıza Sönmez- Niyazi Koyuncu

Sait Genay- Halil

Serap Aksoy- Güllü

Ruhi Sarı- Saffet

Devrim Saltoğlu- Ahmet

Sevtap Özaltun- Seher

Settar Tanrıöğen- Erkan

Altan Erkekli- Cahit Koyuncu

Devrim Yakut- Saviye Koyuncu

Hüseyin Avni Danyal- Avukat Cahit

Erkan Kolçak Köstendil- Şenol