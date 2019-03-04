Yağmur Sarıoğlu: Bu aşkımın uzunluğu 45 metre

Aktif futbol hayatını bitiren Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla pozitif ayrımcılık yaptı ve erkeklere göndermede bulundu.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı adrenalin dozu yüksek paylaşımlarıyla dikkat çeken Yağmur Sarıoğlu bu defa pilotluk yaptığı uçağıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Pilot koltuğunda oturduğu uçağıyla ilgili bilgiler paylaşan Sarıoğlu sonrasında kabin memuru bir kadınla çekilmiş fotoğrafını paylaştı ve bunun üzerine ‘En iyi kabin ekibi, üzgünüm beyler’ notunu paylaştı.

Yağmur Sarıoğlu’nun uçağıyla ilgili paylaştığı bilgiler ise şöyle oldu: “Evime hoş geldiniz. Bu aşkımın uzunluğu 45 metre… Kokpit kadar kabine de hastayız”