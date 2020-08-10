Yağmur Sarıoğlu: Üç numaramla tanışmama az kaldı

Üçüncü kez anne olmak için gün sayan Yağmur Sarıoğlu, karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

2010 yılında futbolcu Sabri Sarıoğlu evlenen pilot Yağmur Yılmaz tekrar annelik heyecanı yaşıyor. Sarp ve Sare adında iki çocuğu bulunan Sarıoğlu, üçüncü kez anne olmak için gün sayıyor.

DOĞUM ÖNCESİ POZ VERDİ

Geçtiğimiz günlerde erkek bebek beklediklerini açıklayan çiftten Yağmur Sarıoğlu, karnı burnunda pozlarını yayınladı.

“TANIŞMAMA AZ KALDI”

Sarıoğlu, bu pozlarını “3 numaramla tanışmama az kaldı” notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Yağmur Sarıoğlu, çocukları ile birlikte çekilen bu karesine ise “Benim aşklarım ağabey, abla olacak” notunu düştü.