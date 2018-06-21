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Yağmur Sarıoğlu’ndan manidar Galatasaray paylaşımı
Yağmur Sarıoğlu’ndan manidar Galatasaray paylaşımı
Futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı Galatasaray göndermesiyle manidar bir paylaşıma imza attı.
Magazin 21 Haziran 2018 - 14:22

İkinci kez anne olmanın sevincini yaşayan Yağmur Sarıoğlu, Şubat ayında Sare adını verdiği kızını kucağına aldı. Doğumdan kısa bir süre sonra formuna kavuşan ve gönülden bağlı olduğu mesleği pilotluğa geri dönen Yağmur Sarıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbolcu eşi Sabri Sarıoğlu’nun eski takımı Galatasaray’a olan gönül bağını da ortaya koydu.

YAĞMUR’DAN GALATASARAY MESAJI

Kısa bir süre önce Göztepe ile yollarını ayıran Sabri Sarıoğlu, koşulsuz olarak bir yıl daha eski kulübünde oynayıp futbolu bırakmayı düşünüyor. Hatta Sabri yaptığı bir açıklamada: “Galatasaray olursa 1 yıl daha futbol oynar ve en büyük hayalimi gerçekleştirip yuvamda futbolu bırakırım. Olmazsa da futbolu bırakırım…” şeklinde bir açıklamaya imza atmıştı. Sabri’nin bu sözlerinden kısa bir süre sonra eşi Yağmur Sarıoğlu’nun yaptığı paylaşım çok manidar bulundu.

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