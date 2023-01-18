Yağmur Sarnıç ve Emre Aşık mahkemede karşı karşıya geldi

Emre Aşık ve eski eşi Yağmur Sarnıç arasında sular durulmuyor. Bir magazin programında Emre Aşık ve avukatına yönelik hakaret, tehdit suçundan 6 yıl 8 aya kadar yargılanan Yağmur Sarnıç hakim karşısına çıktı. Duruşmada eski eşiyle yüz yüze gelen Emre Aşık "Aynı havayı solumaktan bile rahatsızım" dedi.

Hayati ARIGAN

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Eski futbolcu Emre Aşık, üç çocuğunun annesi Yağmur Sarnıç’tan 6 Eylül 2021’de çekişmeli olarak boşanmıştı.

Aşık’ı öldürme planı yaptığı iddaisıyla yargılanan Yağmur Sarnıç’ın 5 Aralık 2020’de televizyonda yayınlanan bir magazin programında kendilerine hakaret ve iftirada bulunduğunu ileri süren Emre Aşık ve avukatı Funda Sadıkahmet savcılığa başvurdu.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Yağmur Sarnıç’ın Emre Aşık’a yönelik “Bir başkasını …, mal varlığı itibarıyla büyük zarara uğratacağım” dediği yer aldı.

İddianamede aynı zamanda Sarnıç’ın Aşık’ın avukatı Funda Sadıkahmet’e yönelik ise “Birinci düşmanım Funda. Yaptığı usulsüzlükleri ispatlayıp bende onun avukatlığını bitirmezsem ben de Yağmur değilim” dediği belirtildi.

Yağmur Sarnıç’ın hakaret ve tehdit suçundan toplamda 6 yıl 8 aya kadar hapsi istendi.

MAHKEME SALONUNDA KARŞI KARŞIYA GELDİLER

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müştekiler Emre Aşık, Funda Sadıkahmet ve sanık Yağmur Sarnıç karşı karşıya geldi.

Savunmasına başlamadan önce kimlik tespitinde aylık gelirinin 5 bin lira olduğunu belirten Sarnıç suçlamaları reddederek, “Sözlerde hakaret yoktur, bunlar mahkemede ve aramızda konuştuğumuz hususlardır. Eşimle ne zaman sulh olmak istesem Funda Hanım karşıma çıkıyor engel oluyor” dedi.

“AYNI HAVAYI SOLUMAKTAN BİLE RAHATSIZIM”

Müşteki Emre Aşık şikayetçi olduğunu belirterek, “Sanığın bahsettiği gibi sadece boşanma davasında pedagogla yaptığım özel görüşmede bir defa uyarıcı madde kullandığımı bir daha da kullanmadığımı belirtmişti. Buna ilişkin rapor almıştım ve raporum temiz çıkmıştı. Ben sanıkla kesinlikle sulh olmak istemiyorum. Karşı tarafla aynı yerde olup aynı havayı solumaktan bile rahatsızım” ifadesinde bulundu.

YAYIN YASAĞI VE GİZLİLİK TALEP EDİLDİ

Müşteki Funda Sadıkahmet şikayetçi olduğunu beyan etti. Müştekilerin avukatı Yağmur Sarnıç’ın duruşmadaki hal ve tavırlarının tahrik edici olduğunu bu nedenle suçu işlediği konusunda kuvvetli şüpheler sağladığını belirterek dosyaya yayın yasağı ve gizlilik getirilmesini talep etti.

Talebe karşılık söz alan Yağmur Sarnıç, “Ben yayın yasağı istemiyorum korkacak bir şey yok. Tanıklarımın dinlenmesini talep ediyorum” dedi.

EMRE AŞIK’IN TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Mahkeme, tanık dinlenme, yayın yasağı ve gizlilik hususundaki taleplerin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Emre Aşık’ın sergilediği tavırlar dikkat çekti.

Açıklamada bulunan Yağmur Sarnıç ise “Gördüğünüz üzere davanın basına açık olmasını ben istedim çünkü gerçekler ortada. Bir sonraki celsede bekliyorum sizi” diyerek adliyeden ayrıldı.

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