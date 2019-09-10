Yağmur Taktaş kimdir? Yağmur Taktaş kaç yaşında?

Yağmur Taktaş, 1996 yılında doğdu. "İşte Benim Stilim" yarışması ile geniş kitleler tarafından tanınmaya başlayan Yağmur Taktaş sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Peki. Yağmur Taktaş kimdir, kaç yaşında?

‘İşte Benim Stilim’ yarışmasıyla ünlenen Yağmur Taktaş’ı sosyal medyada paylaşımlarıyla tanınıyor. Yağmur Taktaş hakkında bilinmeyenler…

YAĞMUR TAKTAŞ KİMDİR?

Yağmur Taktaş, 1996 yılında dünyaya geldi. Adana’da Anadolu Lisesi mezunu. Alışveriş yapmak, yemek yemek, yemek yapmak, arkadaşlarıyla sosyal aktiviteler yapmak en sevdiği şeyler arasında. Yağmur yılın ara ara bölümlerinde fitnessa yoğunlaşır. Gözlükler ve şapkalar Yağmur’un vazgeçilmezleri arasında. Yumurtaya alerjisi var, asla yemiyor. Balık burcu. Ruh haline ve yerine göre giyinmeyi tercih ediyor.

Moda ve alışveriş bağımlısı. Dergi karıştırmak araştırmak ve bulmak tam ona göre. Yakın arkadaşlarının vazgeçilmezi.