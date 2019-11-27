Yağmur Tanrısevsin eski sevgilisiyle görüntülenen Demet Özdemir’i sildi
Üç buçuk yıllık sevgilisi Yağmur Tanrısevsin’den ayrılan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, bir mekan çıkışı objektiflere yakalandı. Koç ve Özdemir’in bu görüntüler sonrası aşk yaşadığı haberleri ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Aşk haberlerinin çıkmasının ardından genç oyuncu yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı.
TAKİPTEN ÇIKTI
Öte yandan çok yakın arkadaş olduğu bilinen Yağmur Tanrısevsin ve Demet Özdemir’in çıkan söylentilerden sonra dostluğunun bittiği öne sürüldü. Tanrısevsin’in, Özdemir’i takipten çıkması ise iddiaları güçlendirdi.