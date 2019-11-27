Yağmur Tanrısevsin eski sevgilisiyle görüntülenen Demet Özdemir’i sildi

Oğuzhan Koç ile Yağmur Tanrısevsin, 5 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde bitirdi. Koç, önceki akşam Tanrısevsin'in yakın arkadaşı oyuncu Demet Özdemir ile objektiflere yakalandı. Görüntüleri izleyen Tanrısevsin'den flaş bir hamle geldi.

Üç buçuk yıllık sevgilisi Yağmur Tanrısevsin’den ayrılan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, bir mekan çıkışı objektiflere yakalandı. Koç ve Özdemir’in bu görüntüler sonrası aşk yaşadığı haberleri ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Aşk haberlerinin çıkmasının ardından genç oyuncu yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı.



TAKİPTEN ÇIKTI



Öte yandan çok yakın arkadaş olduğu bilinen Yağmur Tanrısevsin ve Demet Özdemir’in çıkan söylentilerden sonra dostluğunun bittiği öne sürüldü. Tanrısevsin’in, Özdemir’i takipten çıkması ise iddiaları güçlendirdi.