Yağmur Tanrısevsin Oğuzhan Koç’u unutmak istiyor
Demet Özdemir’i takipten çıkaran güzel oyuncu, Oğuzhan Koç’u unutmak ve kötü olayları hatırlamamak için yeni bir karar aldı. Tanrısevsin, hafızasını sildirmeye karar verdi. Trans Manyetik Stimülasyon (TMS) denilen tedavi şekline başvurarak kötü anılardan kurtulacak. Oğuzhan Koç, 8 yıl birlikte olduğu oyuncu Zeynep Koçak’tan 2015 yılında Yağmur Tanrısevsin için ayrılmıştı. Koç’un şimdi de Demet Özdemir için Yağmur Tanrısevsin’i bıraktığı iddia ediliyor.
ÖRNEKLERİ VAR
Hafıza sildirme yöntemi daha önce şarkıcı Ebru Polat ve eski aşkı Murat Dalkılıç’ı unutmak isteyen oyuncu Merve Boluğur da kullanmıştı.