Yağmur Tanrısevsin Oğuzhan Koç’u unutmak istiyor

Yağmur Tanrısevsin, 5 yıl aşk yaşayıp ayrıldığı Oğuzhan Koç'tan geçtiğimiz haftalarda ayrıldı. Ayrılık sonrası kötü günler geçiren Tanrısevsin, bir de yakın arkadaşı Demet Özdemir ile eski sevgilisinin yakınlaştığını öğrenince depresyona girdi. Tanrısevsin, bu yaşanılanlardan kurtulmak için değişik bir yola başvurdu.

Demet Özdemir’i takipten çıkaran güzel oyuncu, Oğuzhan Koç’u unutmak ve kötü olayları hatırlamamak için yeni bir karar aldı. Tanrısevsin, hafızasını sildirmeye karar verdi. Trans Manyetik Stimülasyon (TMS) denilen tedavi şekline başvurarak kötü anılardan kurtulacak. Oğuzhan Koç, 8 yıl birlikte olduğu oyuncu Zeynep Koçak’tan 2015 yılında Yağmur Tanrısevsin için ayrılmıştı. Koç’un şimdi de Demet Özdemir için Yağmur Tanrısevsin’i bıraktığı iddia ediliyor.

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Hafıza sildirme yöntemi daha önce şarkıcı Ebru Polat ve eski aşkı Murat Dalkılıç’ı unutmak isteyen oyuncu Merve Boluğur da kullanmıştı.