Yağmur Ünal ve Kasım Garipoğlu yeni bir aşka yelken açtı
Geçtiğimiz yıl oyuncu Mert Öcal’la bir yıllık ilişkisi biten Yağmur Ünal, gönlünü yine bir oyuncu olan Görkem Sevindik’e kaptırmıştı. Sevindik’le 3,5 aylık birlikteliği geçtiğimiz mart ayında biten Yağmur Ünal’ın, Kasım Garipoğlu ile yaşadığı aşk ise önceki gün iş adamı sayesinde ifşa oldu.
KISA SÜRE SONRA FOTOĞRAFI SİLDİ
İkili, Deniz Akkaya-Gökmen Şeynova çifti ile birlikte gittikleri Yunanistan’ın gözde adası Mikonos’ta doyasıya eğlendi. Garipoğlu, bir ara aşka gelip Yağmur Ünal ile çekilen sarmaş dolaş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Kasım Garipoğlu, bu hamlesiyle aşkını gözler önüne serdi. Ancak Garipoğlu, paylaştığı fotoğrafı kısa süre sonra sildi.