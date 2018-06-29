Yağmur Ünal ve Kasım Garipoğlu yeni bir aşka yelken açtı

Yağmur Ünal ve Kasım Garipoğlu yeni bir aşka yelken açtı

Türk sinemasının 'Sultan' lakaplı efsane oyuncusu Türkan Şoray ve Cihan Ünal'ın kızı Yağmur Ünal ve Kasım Garipoğlu, aşkını önceki gün Mikonos’ta doğrulandı. Sosyetik iş adamı Garipoğlu, Ünal’la sarmaş dolaş karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

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Geçtiğimiz yıl oyuncu Mert Öcal’la bir yıllık ilişkisi biten Yağmur Ünal, gönlünü yine bir oyuncu olan Görkem Sevindik’e kaptırmıştı. Sevindik’le 3,5 aylık birlikteliği geçtiğimiz mart ayında biten Yağmur Ünal’ın, Kasım Garipoğlu ile yaşadığı aşk ise önceki gün iş adamı sayesinde ifşa oldu.

KISA SÜRE SONRA FOTOĞRAFI SİLDİ



İkili, Deniz Akkaya-Gökmen Şeynova çifti ile birlikte gittikleri Yunanistan’ın gözde adası Mikonos’ta doyasıya eğlendi. Garipoğlu, bir ara aşka gelip Yağmur Ünal ile çekilen sarmaş dolaş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Kasım Garipoğlu, bu hamlesiyle aşkını gözler önüne serdi. Ancak Garipoğlu, paylaştığı fotoğrafı kısa süre sonra sildi.

