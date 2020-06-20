Yağmur’dan ayrılık sonrası ilk açıklama! Barışacaklar mı?

Bir arkadaşı ile kahve içip sohbet ettiklerimi söyleyen Yağmur Tanrısevsin, “şimdi de atölyeye geçeceğim” dedi. Güzel oyuncu, çalışmalarının çok güzel gittiğini ve bir koleksiyon oluşturduğunu yakında çıkacağını söyledi. Tanrısevsin, pandemi döneminde de evde bol bol resim yaptığını söyledi.

Başarılı isim yaşanan karantina süreciyle ilgili olarak “annem ve köpeklerimle zaman geçirdim. Şu anda da dışarıya yavaş yavaş ayak uydurmaya çalışıyorum. Zor bir dönem inşallah daha güzel günler gelecek” ifadelerini kullanırken, ‘Setler başlamalı mı?’ şeklindeki soruya ” bence başlamalı zaten herkes önlemlerini alarak başlıyor. Bence bir şey olacağını zannetmiyorum” yanıtını verdi.

Tatil konusuna da değinen Tanrısevsin, “şuan daha yeni normalleşme yaşanıyor açıkçası bu aşamada tatil uzak geliyor” dedi.

Muhabirlerin ‘yeni sezonda bir proje var mı?’ diye sorduğu Tanrısevsin, “olacak inşallah daha netleşmedi ama yeni sezonda güzel bir proje ile ekranlara dönüş yapacağım” diye konuştu.

Son olarak aşk hayatıyla ilgili bir soru yöneltilen Tanrısevsin, ‘Oğuzhan Koç ile barıştığınıza dair haberler geliyor?’ sorusuna “Kötü bir şekilde ayrılmadık. Saygı çerçevesinde bitti bir şeyler, arkadaşız tabiki ama onun haricinde başka bir durum yok açıkçası” yanıtını verdi.