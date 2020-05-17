Yahşi Batı filmi nerede çekildi? Yahşi Batı konusu ne, oyuncuları kim?

Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın yaptığı 2009 yapımı Yahşi Batı filmi hakkında internette arama yapılıyor. Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazdığı ve Ozan Güven ile birlikte başrolünde oynadığı Yahşi Batı filmi ile ilgili her şey haberimizde…
YAHŞİ BATI KONUSU
Osmanlı'dan Amerikan Başkanı'na özel bir hediye götürmek için yola çıkan 2 gizli polis Aziz Vefa ve Lemi Galip, yolda soyguna uğrarlar. Seeyou'lar tarafından çalınan elması almak için dımdızlak Amerika'da kalan ve mücadele atılan ikili, olmadık işlere girerler.
YAHŞİ BATI NEREDE ÇEKİLDİ?
Yahşi Batı, Kemerburgaz Madenler mevkii Çiftalan köyünde çekildi.
YAHŞİ BATI OYUNCULARI
Cem Yılmaz: Aziz Bey
Ozan Güven: Lemi Bey
Demet Evgar: Susan Van Dyke
Zafer Algöz: LLoyd
Özkan Uğur: Kızılkayalar
Cansu Dere: Mary Lou
Bünyamin Durgut: Atını Yıkatan Kovboy