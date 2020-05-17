Yahşi Batı filmi nerede çekildi? Yahşi Batı konusu ne, oyuncuları kim?

Yahşi Batı filmi nerede çekildi? Yahşi Batı konusu ne, oyuncuları kim?

Cem Yılmaz’ın en sevilen filmlerinden olan Yahşi Batı, bu akşam ekranlarda olacak. Fantastik ve komedi ögelerini bir araya getiren Yahşi Batı filminin konusu merak ediliyor. Peki, Yahşi Batı filmi nerede çekildi? Yahşi Batı filminin konusu ne? İşte Yahşi Batı ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler…

Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın yaptığı 2009 yapımı Yahşi Batı filmi hakkında internette arama yapılıyor. Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazdığı ve Ozan Güven ile birlikte başrolünde oynadığı Yahşi Batı filmi ile ilgili her şey haberimizde…

YAHŞİ BATI KONUSU

Osmanlı'dan Amerikan Başkanı'na özel bir hediye götürmek için yola çıkan 2 gizli polis Aziz Vefa ve Lemi Galip, yolda soyguna uğrarlar. Seeyou'lar tarafından çalınan elması almak için dımdızlak Amerika'da kalan ve mücadele atılan ikili, olmadık işlere girerler.



YAHŞİ BATI NEREDE ÇEKİLDİ?

Yahşi Batı, Kemerburgaz Madenler mevkii Çiftalan köyünde çekildi.

YAHŞİ BATI OYUNCULARI

Cem Yılmaz: Aziz Bey

Ozan Güven: Lemi Bey

Demet Evgar: Susan Van Dyke

Zafer Algöz: LLoyd

Özkan Uğur: Kızılkayalar

Cansu Dere: Mary Lou

Bünyamin Durgut: Atını Yıkatan Kovboy