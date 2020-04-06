Yahşi Batı filminin konusu ne? Hangi oyuncular oynuyor?

Komedi alanında Türk sinemasının örnek filmlerinden biri olan Yahşi Batı, Cem Yılmaz'ın da en sevilen filmlerinden biri olarak dikkat çekiyor. İçerisinde birbirinden usta oyuncuların yer aldığı Yahşi Batı filminin konusu ne?
YAHŞİ BATI KONUSU
Osmanlı'dan Amerikan Başkanı'na özel bir hediye götürmek için yola çıkan 2 gizli polis Aziz Vefa ve Lemi Galip, yolda soyguna uğrarlar. Seeyou'lar tarafından çalınan elması almak için dımdızlak Amerika'da kalan ve mücadele atılan ikili, olmadık işlere girerler.
YAHŞİ BATI OYUNCULARI
Cem Yılmaz: Aziz Bey
Ozan Güven: Lemi Bey
Demet Evgar: Susan Van Dyke
Zafer Algöz: LLoyd
Özkan Uğur: Kızılkayalar
Cansu Dere: Mary Lou
Bünyamin Durgut: Atını Yıkatan Kovboy
Yılmaz Köksal: Sheriff Ceko
Johnny Lesh: Mehmet Ppolat
Mary Ann: Demet Tuncer
Sheriff Murphy: Süleyman Turan