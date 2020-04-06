Yahşi Batı filminin konusu ne? Hangi oyuncular oynuyor?

Yahşi Batı filminin konusu ne? Hangi oyuncular oynuyor?

Ömer Faruk Sorak’ın yönetmenliğini yaptığı Cem Yılmaz’ın hem yazdığı hem de baş rolünde oynadığı Yahşi Batı filmi, fantastik ve komedi öğelerini bir araya getiren bir komedi filmi… Unutulmaz replikleriyle kahkaha tufanı yaratan Yahşi Batı filminin konusu ne? Yahşi Batı filminde hangi oyuncular oynuyor?

Komedi alanında Türk sinemasının örnek filmlerinden biri olan Yahşi Batı, Cem Yılmaz'ın da en sevilen filmlerinden biri olarak dikkat çekiyor. İçerisinde birbirinden usta oyuncuların yer aldığı Yahşi Batı filminin konusu ne?



YAHŞİ BATI KONUSU

Osmanlı'dan Amerikan Başkanı'na özel bir hediye götürmek için yola çıkan 2 gizli polis Aziz Vefa ve Lemi Galip, yolda soyguna uğrarlar. Seeyou'lar tarafından çalınan elması almak için dımdızlak Amerika'da kalan ve mücadele atılan ikili, olmadık işlere girerler.



YAHŞİ BATI OYUNCULARI

Cem Yılmaz: Aziz Bey

Ozan Güven: Lemi Bey

Demet Evgar: Susan Van Dyke

Zafer Algöz: LLoyd

Özkan Uğur: Kızılkayalar

Cansu Dere: Mary Lou

Bünyamin Durgut: Atını Yıkatan Kovboy

Yılmaz Köksal: Sheriff Ceko

Johnny Lesh: Mehmet Ppolat

Mary Ann: Demet Tuncer

Sheriff Murphy: Süleyman Turan