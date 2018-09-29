Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Yakın arkadaşı açıkladı: Murat Boz ve Aslı Enver barıştı, çok mutlular
Yakın arkadaşı açıkladı: Murat Boz ve Aslı Enver barıştı, çok mutlular
Bir barışıp bir ayrılan Murat Boz ve Aslı Enver çiftinin yeniden bir araya geldiği ve ilişkilerine kaldıkları yerden devam ettikleri iddia edildi.
Magazin 29 Eylül 2018 - 11:58

Söz konusu iddianın sahibi Murat Boz ve ağabeyi Ali Boz'a yakın olan Astrolog Aytaç Öner’di. Flash TV'de yayınlanan “Esra Balamir'le Bunu da Konuşmak Lazım” programına katılan Öner, Esra Balamir’in “Aslı ile Murat barışacaklar mı?” sorusuna, “Şu anda barışıklar ve çok mutlular” diye cevap verdi.

Öner’in bu açıklaması şaşkınlık yarattı. Öner, tekrar sorulan soru üzerine “Kimse bilmiyor muydu? İlk ben mi söyledim. O zaman özür diliyorum” dedi.

Yaklaşık 2,5 yıldır birlikte olan Aslı Enver ile Murat Boz, bundan 5 ay önce ayrılmıştı.

İLGİLİ HABERMurat Boz'dan Aslı Enver'e evlilik teklifi

İLGİLİ HABERMurat Boz-Aslı Enver ayrılığında flaş gelişme

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Etiketler