Yakın arkadaşı açıkladı: Murat Boz ve Aslı Enver barıştı, çok mutlular

Yakın arkadaşı açıkladı: Murat Boz ve Aslı Enver barıştı, çok mutlular

Bir barışıp bir ayrılan Murat Boz ve Aslı Enver çiftinin yeniden bir araya geldiği ve ilişkilerine kaldıkları yerden devam ettikleri iddia edildi.

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Söz konusu iddianın sahibi Murat Boz ve ağabeyi Ali Boz'a yakın olan Astrolog Aytaç Öner’di. Flash TV'de yayınlanan “Esra Balamir'le Bunu da Konuşmak Lazım” programına katılan Öner, Esra Balamir’in “Aslı ile Murat barışacaklar mı?” sorusuna, “Şu anda barışıklar ve çok mutlular” diye cevap verdi.

Öner’in bu açıklaması şaşkınlık yarattı. Öner, tekrar sorulan soru üzerine “Kimse bilmiyor muydu? İlk ben mi söyledim. O zaman özür diliyorum” dedi.

Yaklaşık 2,5 yıldır birlikte olan Aslı Enver ile Murat Boz, bundan 5 ay önce ayrılmıştı.