Yakın Tehdit filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Miller Ailesi, refah, zenginlik ve huzur içerisinde yaşamaktadır. Bir gün evleri aniden bir grup maskeli adam tarafından baskına uğrar. Başta evin içerisindeki yüksek güvenlikli kasanın içindekileri isteseler de, eli silahlı bu adamların Miller Ailesi'nden talepleri daha da fazladır. İşte Yakın Tehdit filmi konusu ve oyuncuları…

YAKIN TEHDİT KONUSU

Kyle ve Sarah Miller her şeye sahiptiler; büyük bir ev, lüks arabalar ve mükemmel bir evlilik. Elmas simsarlığı yapan Kyle, bir iş gezisinden yeni dönmüştür ve genç kızları Avery bir partiye katılmak için evden kaçmaktadır. Bu sırada eve giren dört maskeli hırsız tarafından Kyle ve Sarah kendi evlerinde rehin alınırlar. Hırsızlar kasanın içindekileri istiyorlardır; para ve elmasları. Kyle kasayı açmamakta direnir ve Sarah'yı kurtarma umuduyla hırsızları oyalar. İlerleyen saatlerde, karı kocanın içinde bulunduğu karmaşık durum, dört hırsızın geçmişine dönüşlerle ortaya çıkan ihanet ve aldatmacalarla büyük bir çıkmaza girer.

YAKIN TEHDİT OYUNCULARI

Nicolas Cage

Cam Gigandet

Nicole Kidman

Liana Liberato

Dash Mihok

Nico Tortorella

Ben Mendelsohn

Jordana Spiro

Grant Case

Tina Parker

Gracie Whitton

David Maldonado

Terry Milam

Herb Johnston

Joshua Wilkins