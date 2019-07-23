Yakın Tehdit filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Miller Ailesi, refah, zenginlik ve huzur içerisinde yaşamaktadır. Bir gün evleri aniden bir grup maskeli adam tarafından baskına uğrar. Başta evin içerisindeki yüksek güvenlikli kasanın içindekileri isteseler de, eli silahlı bu adamların Miller Ailesi'nden talepleri daha da fazladır. İşte Yakın Tehdit filmi konusu ve oyuncuları…
YAKIN TEHDİT KONUSU
Kyle ve Sarah Miller her şeye sahiptiler; büyük bir ev, lüks arabalar ve mükemmel bir evlilik. Elmas simsarlığı yapan Kyle, bir iş gezisinden yeni dönmüştür ve genç kızları Avery bir partiye katılmak için evden kaçmaktadır. Bu sırada eve giren dört maskeli hırsız tarafından Kyle ve Sarah kendi evlerinde rehin alınırlar. Hırsızlar kasanın içindekileri istiyorlardır; para ve elmasları. Kyle kasayı açmamakta direnir ve Sarah'yı kurtarma umuduyla hırsızları oyalar. İlerleyen saatlerde, karı kocanın içinde bulunduğu karmaşık durum, dört hırsızın geçmişine dönüşlerle ortaya çıkan ihanet ve aldatmacalarla büyük bir çıkmaza girer.
YAKIN TEHDİT OYUNCULARI
Nicolas Cage
Cam Gigandet
Nicole Kidman
Liana Liberato
Dash Mihok
Nico Tortorella
Ben Mendelsohn
Jordana Spiro
Grant Case
Tina Parker
Gracie Whitton
David Maldonado
Terry Milam
Herb Johnston
Joshua Wilkins