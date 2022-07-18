Yakışıklı oyuncu Chris Evans hayatını birlikte geçirmek istediği kişiyi arıyor

Özel hayatı hakkında konuşan Hollywood yıldızı Chris Evans, biraz romantizm aradığını itiraf etti.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz günlerde Shondaland ile röportaj yapan 41 yaşındaki aktör Chris Evans, aşk hayatı hakkında da konuştu.

Evans, oyunculuk kariyerinin yorucu ve zaman alıcı taleplerine rağmen şu sıralar özel birini hayatına sokmak istediğini ifade etti.

“Kaptan Amerika” filminin yıldızı, “Yaptığım işi seviyorum. Bu harika; kendim için bunun içindeyim. Ama bu endüstri bile, gerçekten kendinizi tamamen adayabileceğiniz birini bulmaya çalışmak açısından şüphe, tereddüt ve yeniden ayarlama tuzaklarıyla dolu” dedi.



Evans, hayatını birlikte geçirmek istediğin birini bulmaya çalışmanın zor olduğuna da değindi.

Ünlü oyuncu, 2001-2005 yılları arasında aktris Jessica Biel ile birlikteydi.

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