Yakup Yavru “Ölmek istemiyorum”

Yaklaşık 5 ay önce memleketi Amasya'da kendi mezarını yaptıran usta oyuncu Yakup Yavru, önceki akşam hayata gözlerini yumdu. Yaşanan bu üzücü olayın ardından oyuncu Umut Oğuz, usta isim Yakup Yavru ile arasında geçen bir diyaloğu sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı.

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22 yıllık tiyatro oyuncusu Yakup Yavru, dün akşam Uluslararası Adana Film Festivali'nin açılış ve Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödülleri Törenine katıldı. Ünlü sanatçı Yakup Yavru, törenin ardından dinlenmek için otelde kendisin için ayrılan odasına geçti. Otel odasında kalp krizi geçiren Yakup Yavru, Adana’da yer alan özel bir hastaneye kaldırıldı. Ünlü sanatçı burada yapılan müdahaleye rağmen dün akşam kalp krizine yenik düşerek hayata veda etmişti. Yavru’nun hayatını kaybeden dostları sosyal medya hesaplarından usta oyuncu ile olan anılarını paylaşmaya başladı. Bu paylaşımları yapan isimlerden biri de oyuncu Umut Oğuz oldu.

“ÖLMEK İSTEMİYORUM”

Oyuncu Umut Oğuz, merhum oyuncu Yakup Yavru ile arasında geçen bir anıyı takipçileriyle paylaştı. İşte Oğuz’un o paylaşımı;

