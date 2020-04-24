Yakut Kırmızı konusu ve oyuncuları… Yakut Kırmızı filminde kimler oynuyor?

Başrollerinde Maria Ehrich, Jannis Niewöhner, Laura Berlin, Josefine Preu ve Florian Bartholomal yer alıyor. Filmseverler Yakut Kırmızı hakkında detaylı bilgileri araştırıyor. İşte Yakut Kırmızı filminin oyuncu kadrosu ve konusu…

YAKUT KIRMIZI FİLMİNİN OYUNCU KONUSU

Rubinrot ( Yakut Kırmızı ) Gwendolyn Shepherd aslında oldukça normal 16 yaşındaki bir gençtir. Kötü olan durum ailesinin çok fazla sır saklamasıdır ailenin bazı üyelerinde zaman yolculuğu geni vardır Bir gün Gwen kendisini on dokuz yüzyılın sonlarında Londra’da bulur ve anlar ki bu gen kendisinde de var Yapması gereken en önemli şey ise eski gizemleri çözmektir. Yapmaması gereken ise bu süreçte aşık olmamaktır.