Yalancı Damat konusu ne? Yalancı Damat filmi oyuncuları kimler?

Yalancı Damat televizyonda da seyircilerle buluşamaya devam ediyor. Yalancı Damat konusu ve oyuncuları izleyicilerin merak konusu oldu. Yönetmenliğini Bora Onur'un yaptığı film 2018 yılında çekildi. Peki Yalancı Damat filmi oyuncuları kimdir? İşte Yalancı Damat filmi konusu…

YALANCI DAMAT KONUSU

Aslıhan, hiç evlenmemiş, ailesinin dört gözle evlenmesini beklediği, kariyerine odaklanmış bir kızdır. Ailesinin tek derdi ise Aslıhan’ın hayatına birinin girmesi ve evlenmesidir. Aslıhan hayatına tam da biri girmişken ve ailesiyle mutluluğunu paylaşacakken bir anda ortada kalakalır. Vakit kaybetmeden geceyi kurtarmak için kendisine eşlik edecek bir konu mankenine ihtiyacı olacaktır. “Yalancı Damat”ta 30’lu yaşlarındaki Aslıhan’ın oyun ile başlayıp gerçek aşka dönüşecek olan maceralarına tanık olacaksınız.

YALANCI DAMAT OYUNCULARI

Yönetmenliğini Bora Onur’un üstlendiği Yalancı Damat filminde başrolleri Ali İl, Dila Danışman, Rıza Akın, Burcu Almeman, Özlem Maden, Kerem Poyraz Kayaalp ve Fahri Kıncır’ın paylaşıyor.