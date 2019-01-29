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Yalçın Menteş kimdir? Yalçın Menteş kaç yaşında ve nereli?
Yalçın Menteş kimdir? Yalçın Menteş kaç yaşında ve nereli?
Usta oyuncu Yalçın Menteş, yoğun bakıma alındı. Yalçın Menteş, 1977 yılında oyunculuğa başladı. Peki Yalçın Menteş kimdir?
Magazin 29 Ocak 2019 - 15:09

Yalçın Menteş’in sağ bacağı yaşadığı kangren hastalığı nedeniyle 2013 yılında diz üstünden kesilmişti. Verdiği kötü haberlerle tanınan Onur Akay, Yalçın Menteş’in yoğun bakımda olduğunu duyurdu. İşte Yalçın Menteş hakkında merak edilenler…

YALÇIN MENTEŞ KİMDİR?

yalçın Menteş, 1 Nisan 1960'ta İzmir Tire ‘de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimi İzmir'de tamamladı. İzmir'de liseyi bitirdikten sonra, tiyatroya, 1977 yılında Turgut Özakman'ın “Darılmaca Yok” adlı oyunuyla başladı. Halen tiyatro ile uğraşmaktadır. 1999 Yılında Star Tv' de yayınlanan “Çarli” ve başrollerini Mehmet Ali Erbil ile paylaştığı “Tatlı Kaçıklar” adlı diziyle televizyon ekranlarında parlamıştır.

Yalçın Menteş Production Reklam Ajansı'nı kurdu. Bir ara İzmir'deki halasının yanında muhasebecilik yaptı. 1983'de İzmir'de 45 kişilik kadrosuyla bir cep tiyatrosu kurdu. 1987'de tiyatro çalışmalarını daha rahat olarak sürdürmek için İstanbul'a yerleşti. TRT'deki bazı programlara küçük güldürü bölümleri hazırlayan Yalçın Menteş, ATV'de yayınlanan Tatlı Kaçıklar dizisindeki Rafet rolüyle milyonların sevgilisi haline geldi.

1995'te “Dikkat Yalçın Menteş” adlı tek kişilik oyununu sahneledi. Türk Büyükleri Ansiklopedisi'nden etkilenen Yalçın Menteş, “100 Ünlü Yüz” adlı oyunuyla Türkiye gündemindeki kişileri sahneye taşıdı.

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