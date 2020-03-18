Yalın’dan mini konser

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce kişinin canına mal olan corona virüs, Türkiye’ye de geldi. İlk ölümün yaşandığı Türkiye’de binlerce vatandaş evine kapandı. Ünlü şarkıcı Yalın ise evde oldukları için canı sıkılan hayranlarına moral vermek için sosyal medya hesabından mini bir konser verdi.



“SON BİR HAFTADIR KENDİMİ BU KADAR İYİ HİSSETMEMİŞTİM”

Akşam saatlerinde hayranlarına verdiği sözü tutan Yalın, gelen yoğun talep karşısında konser bitiminde hayranlarına teşekkür etti. Sosyal medya hesabının hikaye kısmından paylaşım yapan Yalın, duygularını şu sözlerle anlattı: “İlginize çok teşekkür ederim. Şu an 200 bin oldu toplam izlenme. Umarım iyi gelmiştir ben son 1 haftadır hiç bu kadar iyi hissetmemiştim”

