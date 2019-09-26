Yamaç’tan intikam hamlesi! Çukur 3. sezon 3. bölüm fragmanı geldi…

Çukur'da yeni sezon heyecanı devam ediyor.Seyirciler yeni bölümde neler olacak merak ediyor. Çukur yeni bölümden merak uyandıran ilk sahne yayınlandı. Yamaç'ın Timsah Celil'e kurduğu tuzak izleyenlerin heyecanını zirveye taşıyor. İşte Çukur 70. bölüm fragmanı ve son bölüme dair detaylar...

Çukur dizisinin yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölüme dair bir tanıtım da yayınlandı. Çukur’un 70. bölüm fragmanının ardından Timsah Celil’in ölüp ölmeyeceği merak konusu oldu. Yamaç’ın Timsah Celil’in yanına gittiği görülüyor. Görüntülerde, Yamaç Timsah Celil’e birkaç el ateş ediyor.

ÇUKUR 70. BÖLÜM FRAGMAN

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur'da Cumali, Akın'ın Çukur'da düzeni sağlayamadığını öğreniyor. Silahçıların “Öküz öldü ortaklık bozuldu.” sözleri Cumali'yi çileden çıkartıyor. Akın ise Çukur'da iktidarını kurabilmek için sahte bir saldırı düzenletiyor. Azer Kurtuluş ile iş birliği yapıyor.

Akın, Yamaç'ı öldürmek için plan yapmaya başlıyor “Ben onu öldürmezsem o beni yaşatır mı?” diyor. İdris’in ölümünün ardından Yamaç’ın yokluğunda Çukur’a sahip çıkmaya çalışan Karaca, Akın’ın yaptığı hamle ile kendisini tehlikeye atıyor.

Babasının intikamını almak için bir an önce harekete geçmek isteyen Cumali, Vartolu Salih’ten yardım istiyor.

Salih, hapishane müdürüne giderek Cumali'nin yangın çıkartarak hapisten kaçma girişimini sabote ediyor. Cumali yakalanıyor. Vartolu Salih, karşılığında Armutlu hapishanesine gidiyor. Cumali ise hapisten kaçmak için gardiyanla iş birliği yapıyor ve hapisten kaçmayı başarıyor.

Vartolu Salih'in amacı ise Sultan Koçovalı'nın isteğini yani babası İdris Koçovalı'nın katilini bulmaktır.