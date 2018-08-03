Yamuk ruj çizimli Demet Akalın

Demet Akalın 26 yıl önce çekilmiş fotoğrafını paylaştı, yaptığı yorumlarla hayranlarını hem güldürdü hem de nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

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Sosyal medyada, eski fotoğrafların paylaşıldığı perşembe günü, 26 yıl önce çektirdiği fotoğrafıyla şimdiki halini paylaşan Demet Akalın hayranlarını geçmişe yolculuğa çıkardı. Ruj sürme tekniğim aynı diyen Demet Akalın estetik yaptırmadığını şu sözlerle dile getirdi. “Varsa 24 senelik yamuk ruj çizimli haliniz gönderin? Değişmeyen tek benim be. Bir de Hülya Avşar”



“ALLAH ÇİRKİN ŞANSI VERSİN”

26 yıllık yamuk rujlu fotoğrafını paylaşan Demet’in gönderisine beğeni ve yorum yağdırdı. Bir takipçisinin , “O zaman da çirkinmişsin şimdi de” yorumu üzerine Demet Akalın’ın verdiği cevap hayranlarını kahkahaya boğdu. Akalın yoruma, “Allah çirkin şansı versin, bugünler hayal bile değildi” diyerek hem anlamlı hem de esprili bir gönderme yaptı.