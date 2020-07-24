Yangın depremleri konusu ne? Yangın depremleri oyuncuları kimler?

Geliştirilen teknoloji ile başka türlü deneyler yapmaya başlayan yöneticiler dünyayı büyük bir felaketin eşiğine getirmek üzeredir ve bunu tek engelleyebilecek kişi ise Eve’den başkası değildir. Peki Yangın Depremleri konusu ne, oyuncuları kimler?

Dr. Eve Carter, özel hayatından ergen kızıyla sorunlar yaşayan, iş yaşamında ise dünyaya güneşten enerji sağlamayı başarmış bir teknolojinin yöneticisidir. Ancak hayalleri tam tersine dönüyor ve dünyayı felaket ile karşı karşıya bırakıyor. Peki Yangın Depremleri konusu ne, oyuncuları kimler?

YANGIN DEPREMLERİ KONUSU NE?

Profesör Dr. Eve, güneş ışınlarının hepsini kullanarak dünyaya büyük bir enerji kaynağı yaratmak için geliştirdiği teknoloji sonunda mutlu bir şekilde biter ve bunu başarır. Kendi düşündüklerinin aksine patronu ise bu enerjiyi farklı şeyler için kullanmayı düşünmesidir. Bu teknolojiyi kötü ellerde kullanıldığında dünya büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalacaktır.

YANGIN DEPREMLERİ OYUNCULARI

Zoe Barker, Nigel Barber, Luke Cousins, Kirsty Mitchell, Alexandra Paul, James Weber Brown ve Marianne Stanicheva