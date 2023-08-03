Yapay zeka en çekici 10 Hollywood yıldızını belirledi

Son dönemde iyiden iyiye yükselişe geçen yapay zekaya şimdi de en çekici bulunan ünlü kadınlar soruldu. Cevaplar, insanların oluşturdukları listelere göre farklılık gösterdi.

Sozcu.com.tr

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Bir kişinin çekiciliği kişilik, görünüm, karizma gibi birçok farklı unsurlarla ölçülebilir. Peki bir bilgisayar, bir aktrisin gözlerindeki ışıltıya kadar tüm bunları belirleyebilir mi?

Daily Star’ın haberine göre, ChatGPT, “Barbie” filminin yıldızı Margot Robbie ve ünlü şarkıcı Beyoncé’yi listesine dahil ederken güzelliğin öznel olduğunu da kabul ederek çok farklı isimlere ilk 10’da yer verdi.

İşte yapay zekaya göre en çekici 10 kadın…

10. BEYONCE

9. EMMA WATSON

8. RIHANNA

7. BLAKE LIVELY

6. PRIYANKA CHOPRA

5. GAL GADOT

4. MARGOT ROBBIE

3. JENNIFER LAWRENCE

2. ANGELINA JOLIE

1. SCARLETT JOHANSSON

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