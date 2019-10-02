Yapılan ‘annelik’ açıklamalarına inat! Onlar iyi birer örnek…

Son zamanlarda magazin gündemini takip edenler, çalışan anneler ve annelik kavramı üzerine yapılan açıklamaların bir hayli arttığını görüyor. Geçtiğimiz haftalarda "Anne olmak çok matah bir şey değil" sözleriyle magazin gündemini belirleyen Billur Kalkavan adeta bu çıkışıyla fitili ateşledi. Kalkavan'ın bu açıklamalarının ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı.

Gündem annelik kavramını tartışmaya devam ederken bu defa şarkıcı Kıraç verdiği bir röportajda kullandığı “Şehirli kadın çocuğa bakmıyor, evde kahvaltı bile hazırlamıyor” sözleriyle gözleri yeniden annelerin üzerine çevirdi. Ünlüler adeta sözleşmişçesine annelik kavramı üzerine böylesi açıklamalarda bulunurken bu konuda topa giren son isim Azra Akın oldu. Ekrana dönmeye hazırlanan Azra Akın kendisine yöneltilen “Hem İş Hem Annelik Zor Olmayacak mı?” sorusuna “Erkeklere soruluyor mu bu soru? Çocuğun anneye ne kadar ihtiyacı varsa babaya da var. Bu soru sadece kadınlara sorulduğu için cevap vermeyeceğim” yanıtıyla gündemi annelik üzerinden dizayn etmeye çalışan isimlere bir uyarıda bulundu.

MAGAZİN DÜNYASININ ÖRNEK ANNELERİ

Açıklamasıyla gündemin annelik ve kadın kavramları üzerinden oluşturulmasına tepki gösteren Azra Akın, hem örnek bir tavır sergilemiş oldu hem de ilginin yeniden sektörde varlıklarını sürdürmeye çalışan magazin dünyasının örnek annelerine yönelmesine neden oldu. İşte bu renkli dünyada hem işlerini hem de anneliklerini başarıyla sürdüren isimler:

ÇAĞLA ŞIKEL

Katıldığı Cengiz Abazoğlu defilesinde frikik verdiği iddialarıyla çeşitli çevrelerden eleştiri alan ve yaptığı işin böylesine itibarsızlaştırılmasına fena halde sinirlenen Şıkel, verdiği “Tabii ki podyum kazalar oluyor. 20 yıldır bu işi yapan birisi olarak herhalde o kadar yırtmacı bir elbisenin içerisinde podyuma çıkacak değilim.

Onu iç çamaşırı olarak görmek isteyen arkadaşlar görmek isteyebilirler. Ancak bu bir frikik değildir” yanıtıyla kendisini anlatmaya çalışan Şıkel, şarkıcı Emre Altuğ ile yaptığı evlilikten iki erkek çocuk sahibi oldu. Her ne kadar bu evliliği sürdüremese de işinden kalan tüm vaktini çocuklarına ayırarak ne kadar örnek bir anne olduğunu gösteriyor.

Uzay ve Kuzey ile çektiği videoları sosyal medya hesabından da bol bol paylaşan Çağla Şıkel, böylelikle hem anneliğin hem de iş hayatının nasıl son derece başarılı bir şekilde sürdürülebileceğinin kanıtı oluyor.

GÜLŞEN

Geride bıraktığımız haftalarda eşi Ozan Çolakoğlu ile birlikte oğlu Azur’un eğitimi için İngiltere’nin başkenti Londra’ya yerleşen Gülşen, iş hayatından kopmamak adına sürekli olarak İstanbul’a uçuyor.

Bir yandan oğlunun eğitimi için böylesi zorlu uçak yolculuklarına katlanan 43 yaşındaki şarkıcı bir yandan da iş hayatından kopmayarak haberimizdeki diğer kadınlar gibi saygın bir yeri hakediyor.

BENGÜ

Sahneye çıkmasına dakikalar kala kendisini uyarmak için gelen sahne görevlisine “Bir süt sağacağım, bir saniye” sözleriyle yanıt veren Bengü geçtiğimiz günlere damgasını vururken, paylaştığı bu videoya düştüğü “Tam sahneye çıkacağız, ben bir süt sağacağım. Bunlara alışmanız lazım ey güzel ekibim. Ben artık anneyim” notuyla çalışan bir anne olmanın zorluklarını gözler önüne serdi.

Geride bıraktığımız ağustos ayında bebeğini kucağına alan ve annelik duygusunu tadan Bengü kısa süre içerisinde toparlanarak yeniden sahnelere dönmüş ve sergilediği performans ile beğeni kazanmıştı.

GÜLBEN ERGEN

Mustafa Erdoğan ile olan evliliğinden üç çocuk sahibi olan Gülben Ergen, çocukları ile yaptığı paylaşımlarla ve onlara duyduğu sevginin büyüklüğünü gösterdiği satırlarla öne çıkan bir isim… Hemen her fırsatta neredeyse boyunca olan çocuklarıyla objektif karşısına geçen ve onların varlığına duyduğu minnettarlığı gösteren Ergen’in sosyal medya hesabında oğullarıyla çekilmiş bol miktarda fotoğrafı bulunuyor.

Gülben Ergen bir yandan da yoğun bir iş temposu içinde koşturarak magazin dünyasında anne olmanın nasıl bir şey olduğunu göstermiş oluyor.

DEMET AKALIN

Okan Kurt’la olan evliliğinde Hira adında bir kız çocuk sahibi olan Demet Akalın, yaz aylarını belki de en yoğun geçiren isimlerden… Sadece İstanbul’la sınırlı kalmayan ve yaz mevsimi boyunca pek çok mekanda sahne alan Demet Akalın, bunlardan bazılarına kızını da götürürken onun sürekli olarak yanında kalmasını sağlıyor.

Geçtiğimiz hafta yaşadığımız İstanbul depremi sırasında evinden çorapla fırlayarak kızının okuluna gittiğini söyleyen Akalın, her ne kadar sahnelerden inmiyor gibi görünse de kızının hayatındaki yerini de göstermekten çekinmiyor.

MERYEM UZERLİ

Magazin dünyasında kızını tek başına büyütmeyi sürdüren isimlerden olan oyuncu Meryem Uzerli, Türkiye’de bulunduğu süre zarfında Can Ateş ile yakınlaşmış ve bu birliktelikten bir kız çocuk sahibi olmuştu.



Her ne kadar Türkiye’deki oyunculuk kariyerinden istediği başarıyı elde edemese de sürekli olarak önemli davetlerde boy gösteren Meryem Uzerli, çekici kıyafetlerinden sıyrılıp evine döndüğü zaman kızıyla bol bol kaliteli zaman geçirerek o anlara dair paylaşımları da sosyal medya hesabından yapıyor.

CEYDA DÜVENCİ

Kızı serebral palsi hastası olan Ceyda Düvenci, haberimizdeki isimler arasında belki de en özeli… Hayatının orta yerinde duran böylesine bir hastalıkla mücadeleyi hiç hız kesmeden sürdüren Düvenci, bir yandan da Bülent Şakrak ile evliliğinden dünyaya gelen oğlunun üzerine titriyor.

Pek çok oyuncunun aksine set dışında da yoğun bir şekilde koşturan ve eşiyle birlikte tiyatro oyunu turnelerine de çıkan Ceyda Düvenci hiç şüphesiz tüm bu özellikleriyle annelik kavramının altını en iyi dolduran isimlerden…

DOĞA RUTKAY KAMAL

Bir süredir evini taşımaya çalışan ve bu taşınma sürecinde sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan oyuncu Doğa Rutkay Kamal ikiz çocuklarıyla birlikte nasıl zorlu bir maraton yaşadığını gözler önüne seriyor.

Güldür Güldür adlı komedi programının kadrosunda bulunduğu süre zarfında işlerini aksatmayan ve hamileliğinin son zamanlarına kadar da işini sürdüren Doğa Rutkay Kamal, ikiz çocuk annesi olmasına rağmen doğum sonrası süreci kısa sürede atlatarak yeniden işinin başına dönmüştü. Doğa zaman zaman yaptığı paylaşımlarla temposunun ne kadar yoğun olduğunu gösteriyor.

ADRIANA LIMA

Metin Hara ile yaşadığı aşk döneminde Türk magazin gazetecilerinin radarına giren Adriana Lima da haberimize konu olan diğer anneler gibi iki çocuk annesi bir yalnız anne…



Eşi Marko Jaric’ten ayrıldıktan sonra 10 yaşındaki Valentina ve 7 yaşındaki Sienna’yı yalnız başına büyüten Adriana Lima, boş vakitlerini de kızlarına ayırıyor. Sosyal medya hesabından onlarla çekilmiş bol miktarda fotoğrafını paylaşan Lima, dünyaca ünlü bir isim olduğu için kızlarından uzun süreler ayrı kalmak zorunda olsa da onlara olan sevgisini işi dışında kalan tüm vaktini onlara ayırarak gösteriyor.

JENNIFER LOPEZ

Haberimizde yer alan en yaşlı anne olan 50 yaşındaki Jennifer Lopez, ilerleyen yaşına rağmen kenara çekilmek yerine Hustlers adlı bir film çekerek adeta tüm tabuları yıkıyor. Çalışan bir anne olmanın çocuk büyütmeye engel olmadığını net bir şekilde gösteren Lopez, sahip olduğu iki çocukla birlikte yoğun bir iş temposu içerisinde varlığını sürdürüyor.

Dünya çapındaki şöhretini sürdürebilmek adına aralıksız bir tempoda koşturan Lopez, bu arada çocuklarıyla kaliteli vakit geçirmek adına elinden geleni yapıyor.