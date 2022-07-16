Yapım şirketinden Kanye West’e 7,1 milyon dolarlık dava

West’in konserleri için sahne setleri hazırlayan Phantom Labs; rapçinin, şöhretini ve itibarını kullanarak iş birliklerinden yararlandığını ve ödeme yapmadığını söyleyerek 7,1 milyon dolarlık dava açtı.

Sozcu.com.tr

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Kanye West, Kim Kardashian’dan ayrıldıktan sonra zaman zaman yeni şarkılarıyla gündeme gelse de daha çok Kardashian’a ve yeni erkek arkadaşı Pete Davidson’a sosyal medyada yazdığı tehdit mesajları ve son olarak da iade etmediği kostümlerle öne çıkıyor.

Şimdi de ünlü rapçiye yapım şirketinden bir dava açılıyor.

Los Angeles merkezli Phantom Labs, West’in Drake ile birlikte sahne aldığı Aralık 2021’de yeni bir sahne seti yarattığını, ayrıca Donda 2 albümünde ve iptal edilen 2022 Coachella performansı üzerinde beraber çalıştığını söylüyor. Davada, Phantom’ın birden fazla talepte bulunmasına rağmen West’in ödemeyi yapmadığı belirtiliyor.

Eşlik eden bir açıklamada, bir şirket sözcüsü şunları söyledi: “Ye ile yaptığımız işten inanılmaz gurur duyuyoruz ve böyle verimli bir ilişkinin bu noktaya gelmesinden hayal kırıklığına uğradık.”

Bu ayın başlarında West’e, bir moda şirketinden de benzer bir dava açıldı. West’in ödünç aldığı moda ürünlerini geri vermediği belirtildi.

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