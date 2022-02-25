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Yapımcı kardeşler Fatih ve Faruk Aksoy’un acı günü! Dostları yalnız bırakmadı

Yapımcı kardeşler Fatih ve Faruk Aksoy'un vefat eden anneleri Lamia Aksoy, Levent Camii'ndeki törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Yayınlanma: 16:09 - 25 Şubat 2022 Güncellenme:
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Yapımcı kardeşler Fatih ve Faruk Aksoy’un acı günü! Dostları yalnız bırakmadı

Yapımcı kardeşler Fatih ve Faruk Aksoy’un anneleri Lamia Aksoy, yaşamını yitirdi.

Lamia Aksoy için Levent Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

(FOTO: DHA)

Törene Aksoy’un yakınları, sevenleri, iş arkadaşları ile Hülya Avşar, Kenan İmirzalıoğlu, Erdal Özyağcılar, Acun Ilıcalı, Mahsun Kırmızıgül, Canan Ergüder, Hazal Kaya ve Oktay Kaynarca gibi birçok ünlü isim katıldı.

Kenan İmirzalıoğlu (FOTO: DHA)

Aksoy kardeşler törende taziyeleri kabul etti.

Canan Ergüder (FOTO: DHA)

Lamia Aksoy için öğle vakti cenaze namazı kılındı, helallik alındı.

Hülya Avşar (FOTO: DHA)

Namazın ardından omuzlara alınan Lamia Aksoy’un cenazesi defnedilmek üzere Kilyos Mezarlığı’na götürüldü. (DHA)

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