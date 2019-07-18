Yapımcısından Erkenci Kuş takipçilerine kötü haber!

Star’ın yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Demet Özdemir ve Can Yaman'ın paylaştıkları Erkenci Kuş dizisi, 6 Ağustos Salı günü yayınlanacak olan 51. bölümüyle ekranlara veda edecek.

YAPIMCISI AÇIKLADI

Erkenci Kuş dizisinin yapımcısı Faruk Turgut, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Erkenci Kuşun 51.bl de final yapacağı haberi doğrudur. Kanalla yapılan anlaşma 52 bl olup,52 bl kurban bayramına denk geldiği için kanalımız star tv ile konuşup http://51.bl final olmasına karar verilmiştir.”

“Erkenci kuş oyuncuları ve teknik ekibi 15 aydır hiç durmadan çalışmaktadır.tatil onlarında hakkıdır.kalan 3 bl.keyfini çıkarın.teşekürler.”