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Yapımcısından Erkenci Kuş takipçilerine kötü haber!
Yapımcısından Erkenci Kuş takipçilerine kötü haber!
Ekranların sevilen dizisi Erkenci Kuş final yapmaya hazırlanıyor. Dizinin takipçilerini üzecek kararı dizinin yapımcısı sosyal medya hesabından duyurdu. Yapımcı, Erkenci Kuş dizisinin 51. bölümüyle ekrana veda edeceğini açıkladı.
Magazin 18 Temmuz 2019 - 10:27

Star’ın yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Demet Özdemir ve Can Yaman'ın paylaştıkları Erkenci Kuş dizisi, 6 Ağustos Salı günü yayınlanacak olan 51. bölümüyle ekranlara veda edecek.

YAPIMCISI AÇIKLADI

Erkenci Kuş dizisinin yapımcısı Faruk Turgut, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Erkenci Kuşun 51.bl de final yapacağı haberi doğrudur. Kanalla yapılan anlaşma 52 bl olup,52 bl kurban bayramına denk geldiği için kanalımız star tv ile konuşup http://51.bl final olmasına karar verilmiştir.”

“Erkenci kuş oyuncuları ve teknik ekibi 15 aydır hiç durmadan çalışmaktadır.tatil onlarında hakkıdır.kalan 3 bl.keyfini çıkarın.teşekürler.”