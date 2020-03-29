Yapışık İkizler nerede çekildi? Yapışık İkizler filmi konusu ve oyuncuları…

Köyde hayırlı kısmetlerini bulamayan yapışık kardeşlerin İstanbul’a gelmeleriyle birlikte hayatları tamamen değişiyor ve bununla birlikte komedi, aksiyon ve macera dolu anlar başlıyor. İşte Yapışık İkizler filmi hakkında merak edilenler…
YAPIŞIK İKİZLER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Yapışık İkizler filmi Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçelerinde çekildi. Ayrıca filmi çekimlerinin bir bölümü de İstanbul’da gerçekleştirildi.
YAPIŞIK İKİZLER KONUSU
Halim ile Selim komik iki kardeştir. Fakat sıradan kardeşlerden farkları, doğuştan yapışık ikizler olmaları bu yaşa kadar beraber yaşamış olmalarıdır. Küçük bir köyde sıradışı hayatlarına mutlu mesut devam ederler fakat yaşları gelmesine rağmen, kendilerine uygun ‘hayırlı’ bir kısmet bulamazlar. Hal böyle olunca da büyük şehrin, İstanbul’un yolunu tutarlar…
YAPIŞIK İKİZLER OYUNCU KADROSU
İlker Ayrık
Hakan Bulut
Halil Sezai Paracıkoğlu
Müjdat Gezen
Bülent Şakrak
İvana Sert
Suzan Kardeş
Suat Sungur
Erdal Tosun
Fırat Tanış
Ayberk Atilla
Yasemin Çonka
M. Serdar Fırat
Fatmagül Fakı