Yapışık Kardeşler filmi konusu ve oyuncuları… Yapışık Kardeşler nerede çekildi?

Yapışık Kardeşler yaşadıkları köyde mutlu mesut bir hayat sürdüren yapışık kardeşler Halim ile Selim’in komedi ve aksiyon dolu maceraları anlatılıyor. Peki Yapışık Kardeşler nerede çekildi? İşte Yapışık Kardeşler filmi konusu ve oyuncuları…
YAPIŞIK KARDEŞLER OYUNCU KADROSU
İlker Ayrık
Hakan Bulut
Halil Sezai Paracıkoğlu
Müjdat Gezen
Bülent Şakrak
İvana Sert
Suzan Kardeş
Suat Sungur
Erdal Tosun
Fırat Tanış
Ayberk Atilla
Yasemin Çonka
M. Serdar Fırat
Fatmagül Fakı
YAPIŞIK KARDEŞLER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Yapışık İkizler filmi Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinde çekildi. Ayrıca filmi çekimlerinin bir bölümü de İstanbul'da gerçekleştirildi.
YAPIŞIK KARDEŞLER KONUSU
Halim ile Selim komik iki kardeştir. Fakat sıradan kardeşlerden farkları, doğuştan yapışık ikizler olmaları bu yaşa kadar beraber yaşamış olmalarıdır. Küçük bir köyde sıradışı hayatlarına mutlu mesut devam ederler fakat yaşları gelmesine rağmen, kendilerine uygun ‘hayırlı' bir kısmet bulamazlar. Hal böyle olunca da büyük şehrin, İstanbul'un yolunu tutarlar…