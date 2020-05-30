Yapışık Kardeşler filmi konusu ve oyuncuları… Yapışık Kardeşler nerede çekildi?

Yapışık Kardeşler filmi konusu ve oyuncuları… Yapışık Kardeşler nerede çekildi?

Köyde hayırlı kısmetlerini bulamayan yapışık kardeşlerin İstanbul’a gelmeleriyle birlikte hayatları tamamen değişiyor ve bununla birlikte komedi, aksiyon ve macera dolu anlar başlıyor. İşte Yapışık Kardeşler filmi hakkında merak edilenler…

Yapışık Kardeşler yaşadıkları köyde mutlu mesut bir hayat sürdüren yapışık kardeşler Halim ile Selim’in komedi ve aksiyon dolu maceraları anlatılıyor. Peki Yapışık Kardeşler nerede çekildi? İşte Yapışık Kardeşler filmi konusu ve oyuncuları…

YAPIŞIK KARDEŞLER OYUNCU KADROSU

İlker Ayrık

Hakan Bulut

Halil Sezai Paracıkoğlu

Müjdat Gezen

Bülent Şakrak

İvana Sert

Suzan Kardeş

Suat Sungur

Erdal Tosun

Fırat Tanış

Ayberk Atilla

Yasemin Çonka

M. Serdar Fırat

Fatmagül Fakı

YAPIŞIK KARDEŞLER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yapışık İkizler filmi Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinde çekildi. Ayrıca filmi çekimlerinin bir bölümü de İstanbul'da gerçekleştirildi.

YAPIŞIK KARDEŞLER KONUSU

Halim ile Selim komik iki kardeştir. Fakat sıradan kardeşlerden farkları, doğuştan yapışık ikizler olmaları bu yaşa kadar beraber yaşamış olmalarıdır. Küçük bir köyde sıradışı hayatlarına mutlu mesut devam ederler fakat yaşları gelmesine rağmen, kendilerine uygun ‘hayırlı' bir kısmet bulamazlar. Hal böyle olunca da büyük şehrin, İstanbul'un yolunu tutarlar…