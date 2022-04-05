Yaprak Dökümü’nün Sedef’i Seda Demir’den yıllar sonra gelen itiraf

'Yaprak Dökümü'nün 'Sedef'i Seda Demir, konuk olduğu programda dizi hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Sette kimseyle samimi olamadığını söyleyen Demir, dizide annesini oynayan Bedia Ener'in bir sözünden dolayı 7-8 yıl sesinden utandığını anlattı.

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Bir döneme damga vuran ‘Yaprak Dökümü’ dizisinde ‘Sedef’ karakterini canlandıran Seda Demir, ‘2. Sayfa’ programına konuk oldu. Demir, rol arkadaşı Bedia Ener hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

“HERKES BENİMLE MESAFELİYDİ”

İlk oyunculuk deneyimini ‘Yaprak Dökümü’ dizisinde yaşadığını söyleyen Demir, “İlk set deneyimim olduğu için ‘Yaprak Dökümü’nde çok çektim. İlk oyunculuk tecrübesi yaşadığım için insanların bana bakışı başka oldu. 4. ya da 5’inci setim olsaydı çok başka olabilirdi. Neslihan Atagül’ün seti çok başka bir yerdeydi ve sürekli bir arada olmamıza rağmen dışarıda çok görüşüyorduk. Bir de Yusuf Atalı vardı. Diğer oyuncularla aramızda hep mesafe vardı. Bedia Ener de dahil. Annemi oynamasına rağmen aramızda hep bir mesafe vardı. Güven Hokna ve Bedia Ener’den yararlanmayı çok isterdim. İletişimimiz vardı ama samimi değildik. Neslihan’la şu an görüşmüyorum. O zaman 22 yaşındaydım ve çok kırgınlıklarım oldu. Setten çıkıp eve gittiğimde çok ağladığım günler oldu. Sadece Mesude Erarslan bana destek oldu” dedi.

“BEDİA ENER YÜZÜNDEN SESİMDEN UTANDIM”

Seda Demir, sözlerine şöyle devam etti: “Sette çoğu kişi kendi sesini kullanmıyordu ve benim bununla ilgili kötü bir anım var. Bedia Ener bir gün tek kaldığımızda bana ‘Sen asla sesinle bir dizide oynayamazsın. Sesin çok kötü’ demişti. Birisi eğitimli olduğunda benim gözümde büyüyor. O yüzden Bedia Ener’in o sözü beni çok etkiledi. Kendimi çok kötü hissettim ve 7-8 sene sesimden utandım. Survivor’a gittikten sonra sesim övülünce anladım.”