Yaralı Kuşlar nerede çekiliyor? Yaralı Kuşlar oyuncuları ve konusu…

Yaralı Kuşlar dizisi bugün saat 16:00'da Kanal D ekranlarında başlayacak. Diziseverler Yaralı Kuşlar oyuncularını ve konusunu merak ediyor. Konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Yaralı Kuşlar dizisi nerede çekiliyor? İşte detaylar...

Yıllar önce ailesinden koparılmış ve bambaşka bir yaşama mecbur bırakılmış küçük Ömer'in (Emre Mete Sönmez), ablası bildiği Meryem'le (Gizem Arıkan) hayata tutunma çabasını konu alan Yaralı Kuşlar 1 Nisan Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 16.00’da izleyicisi ile buluşacak. Merak edilen Yaralı Kuşlar nerede çekiliyor, Yaralı Kuşlar dizisi oyuncuları kimler, konusu ne sorularının yanıtları haberimizde.

YARALI KUŞLAR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yaralı Kuşlar dizisi İstanbul’un çeşitli semtlerinde çekiliyor. İlk çekimleri Galata Köprüsü ve Üsküdar’da yapıldı.

YARALI KUŞLAR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Yediden yetmişe herkesin kalbine dokunacak Yaralı Kuşlar'ın kadrosunda; Gizem Arıkan (Meryem), Emre Mete Sönmez (Efe), Ali Yasin Özegemen(Levent), Ayşen İnci (Ulviye), Özgür Özberk (Tekin), Elif Erol (Hülya), Utku Çorbacı (Bahadır),Cemre Melis Çınar (Melis), Emre Çaltılı (Cemil), Hasan Ballıktaş (Hasan), Canan Karanlık (Neriman), Sezgin Irmak (Doğan), Tuğba Tutuğ (Ayşe), Emek Büyükçelik (Safiye), Nuray Erkol (Aysel), Ceren Yavuz (Aslı),Ozan Turan (Yaşar), Mert Ateş (Çıta),Erdem Eren Ayaz (Çamur), Sayid Ege Yıldırım (Minik), Ada Çapa (Dilsiz) gibi birbirinden yetenekli isim yer alıyor.



YARALI KUŞLAR KONUSU

Yıllar önce ailesinden koparılmış ve bambaşka bir yaşama mecbur bırakılmış küçük Ömer'in (Emre Mete Sönmez), ablası bildiği Meryem'le (Gizem Arıkan) hayata tutunma çabasını konu alan Yaralı Kuşlar, izleyicileri derinden etkileyecek.

Yapımını Stellar Yapım'ın, yapımcılığını İnci Gülen Oarr'ın üstlendiği Yaralı Kuşlar'ın senaryo danışmanlığını Mehmet Uyar yaparken, yönetmen koltuğunda Cem Tabak oturuyor.