Yardım çağrısı için ‘Milli duygularımı yaralıyor’ demişti… Nilüfer’en yeni paylaşım

Sanatçı Nilüfer, sosyal medyada 'Help Turkey' etiketli paylaşımlar için, "Benim içime sinmedi paylaşmadım. Türkiye'nin dünyaya karşı böylesine aciz durumda görünmesi milli duygularımı yaralıyor" ifadelerini kullanmıştı. Nilüfer, tepki alan sözlerinin ardından yeni bir açıklama yayımladı.

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Orman yangınları bir haftadır ülkemizin üzerine kabus gibi çöktü. 38 ilde baş gösteren alevler, en değerli ormanlarımızı küle çevirdi, köylerimizi, tatil beldelerimizi yakıp geçti.

Sivil toplum örgütleri ve halk, yangınlara kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışırken, Türkiye'nin yangın söndürme amaçlı uçak ve helikopterin bulunmayışı tartışmalara neden oldu.

Tartışmalar sürerken sosyal medyada bir kampanya başlatılmıştı. Instagram ve Twitter üzerinden ‘GLOBAL CALL’ başlığı ve #HelpTurkey etiketi ile paylaşılan görsellere Birleşmiş Milletler’in resmi hesapları etiketlenerek yardım çağrısı yapılmaya başlanmıştı.

Sanatçıların da bu yardım çağrısına katılmasının ardından, #HelpTurkey etiketi sosyal medyada gündem olmuştu. Vatandaşlar, yangınlar için acil destek çağrısında bulunurken, söz konusu etiket altında 3 milyona yakın tweet atılmıştı.

Birçok sanatçı ise yangınların söndürülmesi için dünyadan yardım istemek zorunda kalmalarına sitem etti. Bu isimlerden biri olan sanatçı Nilüfer de, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,”Benim içime sinmedi paylaşmadım. Türkiye’nin dünyaya karşı böylesine aciz durumda görünmesi milli duygularımı yaralıyor. Benim içime sinmedi ve paylaşmadım. Bunu yapacaksa diplomatik yollarla devlet yapmalıdır” açıklamasında bulunmuştu.

“BİRBİRİMİZİ YANLIŞ ANLADIK”

Sanatçının ifadelerine tepkiler sürerken Instagram hesabından yeni bir açıklama yayımlayan sanatçı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ulusça çok sıkıntılı ve zor günlerden geçiyoruz. Vatanımız, ormanlarımız yanıyor ve hepimizin içini yakıyor. Ben de milyonlarca kişi gibi şaşkınlık içindeyim. Ömrümüz boyunca vergi verdiğimiz devletin, böyle bir durumda halkını, vatanını, ormanını koruması gerektiğini ve bu durumda uluslararası yardım talebinin devletin görevi olduğunu belirtmek istedim.”

“Sizden farklı düşünmüyorum. Aksine sizinle aynı noktadayız. Bizim daha önce övündüğümüz uçaklarımız vardı. İki sene öncesine kadar biz ihtiyacı olanın yardımına koşardık. Madem bu uçaklar atıl durumda bırakılmış ve madem ki devletimizin gücü ne yazık ki bu yangınları söndürmeye yetmiyor; o zaman elbette yardım istenmeli.”

“Benim yanlış anlaşılma noktam tam burası. Devlet imkanları yetmiyor ve yardım talep etmiyorsa o zaman bireysel yardım istekleri olacaktır ve olmalıdır. Ben devletimizin bu kadar aciz durumda olmasını içime sindiremedim. Ama ne yazık ki gerçek bu.”

“Tam 49 yıldır tanıdığınız bir sanatçı olarak Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerine olan bağlılığımı bilirsiniz. Bu duygum ve davranış şeklim hiçbir zaman değişmedi ve değişmez. Bu değerlerimin hiçbir menfaat karşılığı değişmeyeceğini bilmenizi istiyorum. Birbirimizi yanlış anladık. Üzdük ve üzüldük.”