Yardımsever The Weeknd Lübnan’ı da es geçmedi! 2 milyon TL bağışladı

Yardımsever The Weeknd Lübnan’ı da es geçmedi! 2 milyon TL bağışladı

Yaptığı yardımlarla bilinen The Weeknd, Lübnan'daki patlamaya da duyarsız kalmadı. Kanadalı şarkıcı patlamadan etkilenenler için 2 milyon TL bağış yaptı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen patlama, dünyanın gündeminden düşmüyor.

Pek çok ünlü isim Lübnan’daki duruma dikkat çekmek için paylaşımlar yaparken, Kanadalı şarkıcı The Weeknd harekete geçti.

30 yaşındaki şarkıcı, Lübnan asıllı menajeri Wassim “Sal” Slaiby aracılığıyla, patlamadan etkilenenler için 300 bin dolar (2 milyon TL) bağışlama kararı aldı.

Yaptığı yardımlarla bilinen The Weeknd, geçtiğimiz dönemde corona virüsüne karşı 1 milyon dolar (7.3 milyon TL) , ırkçılıkla mücadele organizasyonuna 500 bin dolar (3.5 milyon TL) ve Tik Tok’a destek vermek için bir girişime 350 bin dolar (2.5 milyon TL) bağışlamıştı.