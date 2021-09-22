Yargıtay, Selçuk Yöntem’in 100 bin liralık tost fotoğrafı tazminatını onadı

Sanatçı Selçuk Yöntem'in, tost yerken izinsiz çekilen fotoğrafını kullanan kafeden kazandığı 100 bin TL tazminat Yargıtay tarafından onandı.

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Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, oyuncu Selçuk Yöntem'in, tost yerken çekilen bir fotoğrafını menüsünde izinsiz kullanan İstanbul'un ünlü kafe zinciri Bambi'den kazandığı 100 bin lira maddi ve 50 bin lira manevi tazminatı onadı.

Kendisinin tost yerken çekilen ve kafenin menüsünde izinsiz yer verilen fotoğrafının bir dergide de kullanıldığını fark eden Yöntem, kafe sahibi hakkında tazminat davası açmıştı.

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