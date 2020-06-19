Yarına Tek Bilet Netflix’te yayınlandı! Yarına Tek Bilet filmi konusu ve oyuncuları…

Netflix yapımı ilk Türk filmi olan 'Yarına Tek Bilet' izleyici karşısına çıktı. Dünyanın en fazla dizi ve film izlenen platformu olan Netflix yapımı Yarına Tek Bilet'in oyuncu kadrosunu ve konusu hakkındaki tüm detaylar haberimizde.

Beklenen film Netflix’te yayınlandı. Yarına Tek Bilet bugün Netflix’te izleyici karşına çıktı. Romantik türdeki film yayınlandığı andan itibaren büyük ilgi gördü. Peki Yarına Tek Bilet filmi konusu nedir? Yarına Tek Bilet oyuncuları kimler?

YARINA TEK BİLET NETFLİX’TE YAYINLANDI

Ozan Açıktan’in yönettiği, başrollerini Dilan Çiçek Deniz ve Metin Akdülger’in paylaştığı ‘Yarına Tek Bilet’ Netflix’te yayınlandı.

YARINA TEK BİLET KONUSU VE OYUNCULARI

Film, Ankara’dan İzmir’e doğru bir yolculuk sırasında birbirine rastlayan iki yabancının romantik hikayesini konu alıyor. İkilinin sürtüşmeyle başlayan ilişkisi, birbirlerini tanıdıkça aslında geçmişe bir sünger çekmek istediklerini fark etmeleri ve kendi gerçekleri ile yüzleşmeye başlamalarıyla farklı bir yola evriliyor. Yarına Tek Bilet filminin yapımcılığını OG Medya ve PToT film üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise Aile Arasında, Çok Film Hareketler Bunlar gibi filmlerin de yönetmenliğini yapan, Netflix’in bir diğer projesi Atiye ile tanınan Ozan Açıktan oturuyor.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ KİMDİR?

Dilan Çiçek Deniz, 28 Şubat 1995'te Sivas'ta doğmuştur. Annesi ve babası öğretmendir. Babasının adı Orhan Deniz, annesinin adı Hale Temizyürek’dir. Lisedeyken üç sene boyunca tiyatro eğitimi almıştır. 17 yaşındayken Liseler arası Tiyatro Yarışması’na katılıp oyunculuk ödülü almıştır. Ege Üniversitesinde Turizm Rehberliği okurken asıl istediği bölümün karşılaştırmalı edebiyat olduğuna karar vererek sınavlara tekrar girip karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne geçiş yapmıştır. Oyuncu 15 yaşında “Güneşi Annem Sanırdım” adında şiir kitabı çıkarmıştır.

Modellik de yapan Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve 2. olmuştur.2015 yılında Miami’de düzenlenen Kainat güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etmiştir.

İlk rolü 2015'te Star TV'de yayınlanan “Tatlı Küçük Yalancılar” dizisindeki ‘Ebru' karakteridir. Dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Alperen Duymaz, Beste Kökdemir, Büşra Develi, Burak Deniz ile birlikte oynadılar. Fakat dizi düşük reytinglerden dolayı 3 Ekim 2015 tarihinde 13 bölüm sonra final yapmıştır.

2015 yılında yayınlanmakta olan “Güneşin Kızları” dizisine dahil oldu. Dizinin başrollerinde Evrim Alasya, Emre Kınay, Hande Erçel, Burcu Özberk, Berk Atan ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı, yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği ”Güneşin Kızları” dizisinde, ‘Elif’ karakterine hayat verdi.

Oyuncu Ağustos 2016'da başlayıp Haziran 2017 de final yapan “Bodrum Masalı” adlı dizide başrol oynadı. Dizinin diğer başrollerinde ise Timuçin Esen, Şevval Sam, Murat Aygen, Alperen Duymaz ve Hilmi Cem İntepe paylaşmıştır.

Oyuncu son olarak Show TV'de yayınlanan Çukur adlı dizide Aras Bulut Iyinemli ile başrolü paylaşmıştır.

METİN AKDÜLGER KİMDİR?

Metin Akdülger, 10 Nisan 1988 tarihinde Bursa’da dünyaya gelmiştir. Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü mezunudur. Üniversite yıllarında Yıldız Kenter'den oyunculuk eğitimi almıştır. 2012'de Craft Tiyatro bünyesinde Kaset oyunuyla sahnelere adım atmıştır.

Kamera karşısına ise ilk kez Bensiz isimli filmde canlandırdığı Necip karakteri ile geçen Metin Akdülger, Netflix yapımı ikinci Türk dizisi Atiye’de rol almaktadır. Metin Akdülger, 1.84 metre boyunda, 70 kilo ve Koç burcudur.